'Emre Mor'un Terim'i hangi sözlerle ikna ettiği ortaya çıktı'

Galatasaray'ın transferi için kulübü Celta Vigo ve kendisiyle görüşmelere başlandığını duyurduğu futbolcu Emre Mor, dün akşam saatlerinde İstanbul'a geldi. Genç futbolcuyu, İstanbul Havalimanı'nda Galatasaray Kulübü yetkilileri karşıladı.
'BANA İNANIRSANIZ SİZİ MAHCUP ETMEM'
Öte yandan 8 Temmuz'da Florya'ya gelerek Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile görüşen 22 yaşındaki futbolcunun, “Hocam bana bu şansı verin. Bana inanırsanız sizi mahcup etmem. Benden ne bekliyorsanız daha fazlasını vermek için elimden geleni yapacağım” ifadelerini kullandığı iddia edildi.
Milliyet'te yer alan haberde, Terim’in bu görüşmeden sonra ilk kez A Milli Takım’a çağırdığı Mor'un transfer edilmesiyle ilgili düşüncelerini şekillendirdiği ileri sürüldü.
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