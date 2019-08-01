Nicolas Pepe, Arsenal'da: 72 milyon sterlinlik bonservisle kulüp rekoru kırdı

Futbolcunun bonservisi için 72 milyon sterlin ödeyen Arsenal, bu alanda kulüp rekoru kırarken, Pepe de en pahalı Afrikalı futbolcu listesinde zirveye yerleşti.
2017 yılından bu yana Lille forması giyen Pepe, 74 lig maçında 35 gol attı.
İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal, Fildişi Sahilli Nicolas Pepe'yi transfer etti.
Futbolcunun bonservisi için 72 milyon sterlin ödeyen Arsenal, bu alanda kulüp rekoru kırarken, Pepe de en pahalı Afrikalı futbolcu listesinde zirveye yerleşti.
2017 yılından bu yana Lille forması giyen Pepe, 74 lig maçında 35 gol attı.
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