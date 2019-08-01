Nicolas Pepe, Arsenal'da: 72 milyon sterlinlik bonservisle kulüp rekoru kırdı

Londra ekibinden yapılan açıklamada, Fransa'nın Lille takımında forma giyen 24 yaşındaki kanat oyuncusuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Futbolcunun bonservisi için 72 milyon sterlin ödeyen Arsenal, bu alanda kulüp rekoru kırarken, Pepe de en pahalı Afrikalı futbolcu listesinde zirveye yerleşti.

2017 yılından bu yana Lille forması giyen Pepe, 74 lig maçında 35 gol attı.