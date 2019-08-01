Yeni Malatyaspor, Avrupa Ligi Elemeleri'nde üst tura yükseldi

Olimpija Ljubljana - Yeni Malatyaspor arasında Malatya'da 2-2 sona eren ilk maçın rövanşı, Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da oynandı. İlk yarısı 0-0 sona eren mücadelede temsilcimiz, kendisine turu getiren golü ikinci yarıda buldu. 77. dakikada Adis Jahovic'in attığı kafa golüyle öne geçen Yeni Malatyaspor, bu üstünlüğünü maçın sonuna dek koruyarak Avrupa Ligi Elemeleri'nde 3. tura yükselmeyi başardı.

Ev sahibi ekipte 38. dakikada Endri Çekiçi gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Yeni Malatyaspor'un bir sonraki rakibi Galler'in Connah's Quay Nomads takımını eleyen Sırp ekibi Partizan ile eşleşti.



SERGEN YALÇIN'DAN 3 DEĞİŞİKLİK

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Slovenya'nın Olimpija Ljubljana takımıyla karşılaşan Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Sergen Yalçın, ilk maçın 11'ine göre 3 değişikliğe gitti.

Sergen Yalçın, ilk maçın 11'ine göre biri mecburi olmak üzere 3 değişiklik yaptı. Genç teknik adam, Malatya'daki karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Donald'ı yedeğe çekti. Sakatlığı bulunan Teenage Hadebe kadroya alınmazken ilk maça 11'de başlayan Nuri Fatih Aydın da 18 kişilik kadroya giremedi.

Yalçın, bu futbolcuların yerine Robin Yalçın, Mustafa Akbaş ve Rahman Buğra Çağıran'ı oynattı.

SERGEN YALÇIN: KALECİMİZE IRKÇILIK YAPILDI



Karşılaşmanın ardından TRT Spor’a açıklamalarda bulunan Sergen Yalçın, kaleci Fernolle’in soyunma odasında ağladığını söyledi. Sergen Yalçın, konuşmasında “Kalecimize burada ırkçılık yapıldı. Şu an soyunma odasında ağlıyor” ifadelerini kullandı.

Maçın hakemlerini de eleştiren Sergen Yalçın “Hakemler maçı iğrenç yönetti. Böyle hakemler ile turu geçmek büyük başarı” dedi.

Konu ile ilgili konuşan Farnolle, yaşadıklarını “Taraftarlar bu ülkeyi çok kötü temsil etti. Maçtan sonra utanç duyulacak hareketler vardı. Bunları kınıyorum. Tüm üljeye mal etmemek gerekiyor ama bunu yapan insanların utanması gerekiyor. Irkçılık çok kötü ve utanç duyulması gereken bir şey… Maç esnasında konsantre olduğum için ırkçı saldırıları kafama takmadım. Maçın ardından ise duygusal bir boşalma yaşadım” dedi.