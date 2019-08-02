Burak Yılmaz icralık oldu

Eski eşi İstem Yılmaz, boşandıktan bir süre sonra Beşiktaşlı futbolcu Burak Yılmaz'ın 2018'e ait kira, aidat, elektrik, su ve doğalgaz faturalarını ödemediğini belirterek harekete geçti.

Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre İstem Yılmaz, boşandıktan bir süre sonra eski eşi Burak Yılmaz'ın 2018'e ait kira, aidat, elektrik, su ve doğalgaz faturalarını ödemediğini belirtti.

İstem Yılmaz, 18 bin dolar yani, yaklaşık 100 bin lira olan giderleri ödemesi için Burak Yılmaz'a ilamsız icra takibi başlattı.

Burak Yılmaz, 2016 yılında evlendiği İstem Yılmaz ile şiddetli geçimsizlik gerekçesiyle 2018'de boşanmıştı.

Mahkeme, Yılmaz'ın eski eşine 1.3 milyon lira tazminat ve aylık 10 bin lira nafaka ödemesine karar vermişti.