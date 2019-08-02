TFF Başkanı Özdemir: Liglerin geç başlaması söz konusu değil, yolumuza beIN Sports ile devam edeceğimize inanıyoruz

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, beIN Sports ile yaşanan ilişkin olarak açıklama yaptı. Süper Lig'in geç başlamasının söz konusu olmadığını belirten Özdemir, "Yolumuza beIN Sports ile devam edeceğimize inanıyoruz" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman ile birlikte beIN Sports ile yaşanan 'yayın' krizine dair bir açıklama yaptı.

"beIN Sports ile son görüşmeleri yapıp, en kısa zamanda nasıl sonuçlandığını açıklayacağız" diyen Özdemir, devamında "Liglerin geç başlaması söz konusu değil, yolumuza beIN Sports ile devam edeceğimize inanıyoruz" ifadesini kullandı.

Özdemir'in açıklamalarının devamında şunlar öne çıktı:

- 14 toplantı yaptık, bazıları kulüplerle, bazıları beIN yetkilileriyle yapıldı. Toplantıda elde ettiğimiz neticeleri Kulüpler Birliği'yle paylaştık, yolumuza devam ediyoruz.

- En kısa zamanda kulüplere ödeme yapılmasını sağlayacağız.