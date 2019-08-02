Emre Mor resmen Galatasaray'da

Galatasaray Spor Kulübü, İspanya'nın Celta Vigo takımında forma giyen milli futbolcu Emre Mor'u bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) da yer alan açıklamada, Emre Mor'un geçici transferi konusunda Celta Vigo Kulübü ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Emre Mor, kulübümüze geçici transferini tamamlayan sözleşmeye imza attıktan sonra Başkanımız Mustafa Cengiz’i makamında ziyaret etti. Ziyaret esnasında İkinci Başkanımız Abdurrahim Albayrak da hazır bulundu.



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​Sarı-kırmızılıların, İspanyol kulübüne kiralama bedeli olarak 600 bin avro ödeyeceğinin aktarıldığı açıklamada, 22 yaşındaki hücum oyuncusunun ise 2019-2020 sezonu için net 725 bin Euro ücret alacağı kaydedildi.

Galatasaray Kulübü'nün, yapılan anlaşma gereği 31 Mayıs 2020'ye kadar 8 milyon Euro karşılığında Emre Mor'un bonservisini alma hakkına sahip olduğu da aktarıldı.