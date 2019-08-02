Aşırı yoğun maç takvimine karşı rapor: Yıldız futbolcular çok fazla maç oynuyor, kariyer ve sağlıkları tehlikede

Futbol yıldızlarının yılda 80 maç oynamak ve milli maçlar için binlerce kilometre kat etmek zorunda kaldıklarını belirten FIFPRO raporu, kırılma noktasına gelindiği uyarısını yaptı. Maçların arasında 5 gün, sezon ortasında 2 hafta, sezon sonunda 4 hafta dinlenme tavsiye edilirken, aksi takdirde kötü performans, sık sakatlık sorununa dikkat çekildi.

Profesyonel Futbolcu Dernekleri Uluslararası Federasyonu'nun (FIFPRO) yayımladığı 'Sınırda' (At the Limit) isimli raporda çok fazla maç oynamaktan ötürü profesyonel futbolcuların kırılma noktasına ulaştıkları uyarısını yaptı.

HEUNG-MIN SON'DAN 12 AYDA 78 MAÇ VE 70 BİN MİL YOL

Bazı futbol yıldızlarının yılda 80 maç oynamak, üstüne üstlük milli maçlar için binlerce kilometre kat etmek zorunda kaldıklarını belirten rapor, Tottenham'ın Güney Koreli yıldızı Heung-Min Son örneğini verdi.

Son 12 ayda 78 maç oynayan Heung-Min Son, Güney Kore'yi FIFA Dünya Kupası, Asya Oyunları ve Asya Kupası'nda temsil etmek için yaklaşık 70 bin mil seyahat etti.

🚨 #AtTheLimit 🚨



Some professional footballers:



⚽️ play 80 games per year 🥵

🛫 fly 110,000 KM 🛬

🏝️ have 12 days vacation 🗓️



Want to know more about this @FIFPRO study?



📰 Click here 👇https://t.co/Zo04XmFsBb pic.twitter.com/AbopO0fpQh — FIFPRO (@FIFPro) August 1, 2019

​FIFPRO Genel Sekreteri Theo van Seggelen, şu uyarıları sıraladı:

ZİHİNSEL VE FİZİKSEL GERİLİM

"Maç takviminin taleplerini karşılamak için tekrar tekrar oyunculardan yeterli dinlenme ve iyileşme olmadan limitlerine dek oynamaları isteniyor. Bu da en iyi performanslarını sergileyememeleri anlamına geliyor, daha da kötüsü, bazısı sürekli zihinsel ve fiziksel gerilimle mücadele ediyor. Bilimsel araştırmalar, günümüzün maç takviminin aşırı yoğunluğundan ötürü en iyi futbolcuların sağlığının tehlikede olduğunu teyit ediyor."

Maçların arasında 5 gün, sezon ortasında 2 hafta, sezon sonunda 4 hafta dinlenme olması tavsiye edilirken, elit oyuncuların çoğunluğu böyle bir aralık yaşayamıyor.

İyileşecek vaktin olmaması, performans düşüklüğüne yol açıp sakatlanma ihtimalini artırıyor.

İtalya milli takımı ve Juventus'un yıldızı Giorgio Chiellini, "Tüm oyuncular için çalışma yükünü çok iyi idare etmeliyiz ve oyuncu, kulüp ve ülkenin ihtiyaçlarını dengelemeliyiz. Oyuncunun sürekli en düzeyinde oynayabilmesi ve performansını düzeltmesi için aşırı yoğun maç programından korunması gerekir" dedi.

CAN ALICI SPRİNTLER

CNN Sport'a konuşan spor bilimci Simon Brundish de aşırı yoğun maç programının oyuncuların performans yükünün insanın kaldırabileceği eşiğe ulaştığına dikkat çekti.

Raporda bazı anahtar istatistiklerin bulunmadığını belirten Brundish, son 7 yılda futbolcuların koştuğu toplam mesafenin arttığını, attıkları sprint sayısında da yüzde 38 artış olduğunu aktardı.

Geçen sezon Antoine Griezmann, Luis Suarez ve Mohamed Salah'ın raporda adı geçen Heung-Min Son'dan daha fazla dakika oynadığını ve daha fazla metre koştuğu bilgisini paylaşan Brundish, şunları söyledi:

"Oyuncuya en yüksek metabolik bedeli sprint ödetiyor. Dolayısıyla sprint atan futbolcular, en çok toparlanmaya ihtiyacı olanlar. Bu olmazsa, bir noktada oyuncular kırılmaya başlıyor. Kulüpler için sakatlanmalarla dolu felaket bir sezon geçiyor.

DÜNYA KUPASI'NDAN LİGE GELENLER SAKATLIKTAN KURTULAMADI

Dünyadaki en iyi futbolculardan bazılarının sakatlanmasının futbolcuların uzun vadeli sağlığının garanti altına alınması için dönüm noktası olmasını temenni eden spor bilimci, İngiliz Premier Lig'in en tepesindeki 6 takımdan (Manchester City, Liverpool, Spurs, Chelsea, Arsenal, Manchester United) 42 oyuncunun Dünya Kupası'nda top koşturduğunu, bunların zihinsel ve fiziksel olarak toparlanmak için en az 3 haftaya ihtiyaçlarının olduğunu, ama 2018/2019 sezonu öncesi kampta 21 günden az geçirebildiğini sıralayarak ekledi:

"Bu 42 oyuncudan yüzde 69'u sakatlık yüzünden 5'ten fazla, yüzde 42'si 10'dan fazla, yüzde 22'si 20'den fazla maç kaçırdı."

"Dünya Kupası'na giden oyuncunun kalitesi düşünüldüğünde, kulüp muazzam değerli oyunculardan mahrum kalıyor. Bu, sürdürülebilir değil ve böyle devam etmeyecek."

BU SEZON EN BÜYÜK RİSK LIVERPOOL'DA

Özellikle Liverpool'un bu sezon toplam 67 maç oynamak zoruna kalma ihtimali verken, teknik direktör Jürgen Klopp'un futbolcuların oyunda kalma zamanlarını iyi idare etmesi gerektiği de belirtildi.

Aralık ayında FIFA'nın Kulüpler Dünya Kupası'na da katılacak olan Liverpoool, Katar'a gidiş dönüş 7 bin mil yol alacak.

Yani Klopp'un takımı 43 günde 15 maç oynamak zorunda kalabilir.

UEFA Şampiyonlar Ligi de ülkelerinin takımlarına katılmak için binlerce mil uçan uluslararası yıldızlarla dolu.

Liverpoool kalecisi Alisson Becker 50 bin, Mane 60 bin mil yol yaptı. Liverpool sezon öncesi hazırlık kampına başladığında, Mane hala milli takımı Senegal'le Afrika Kupası'ndaydı.

GENÇLER TEHLİKE ALTINDA

Brundish, profesyonel futbolcuların yaş ortalamasının gençleştiğini, ancak ergenlerin yoğun maç takvimine maruz kalmasının ilerde sık sık sakatlanıp kariyerlerinin kısa kesilmesine yol açacağını belirtti.

Buna Michael Owen ve Robbie Fowler örneklerini verdi.