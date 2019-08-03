THY, River Plate'in forma sponsoru oldu

River Plate, 4 Ağustos Pazar günü Lanus ile oynayacağı maçtan itibaren 3 sezon boyunca THY logolu formaları ile mücadele edecek.
Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, dünyanın en çok ülkesine uçan hava yolu olarak, dünyanın en önemli futbol takımlarından River Plate’in forma sponsoru olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Bu anlaşmanın, Türk Hava Yollarının spora ve sporcuya desteğini göstermesi ve her zaman başarı odaklı bir strateji izlemesi açısından çok önemli olduğu kanaatindeyim" ifadelerini kullandı.
✈💪— Türk Hava Yolları (@TK_TR) August 2, 2019
Birlikte uçma zamanı!
Arjantin'in köklü kulübü @RiverPlate'in 3 yıl boyunca forma sponsoru olmaktan gurur duyuyoruz. #TürkHavaYolları pic.twitter.com/SxJCnQYJkc
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