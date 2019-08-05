TFF Süper Kupa maçının başlama saati değişti

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Galatasaray ile Akhisarspor arasında 7 Ağustos Çarşamba günü 20.45'te oynanacağı ilan edilen TFF Süper Kupa müsabakasının başlama saati değiştirildi. Ankara Eryaman Stadı'ndaki maç, saat 21.30'da başlayacak" ifadeleri kullanıldı.
Galatasaray ile Akhisarspor arasında 7 Ağustos Çarşamba günü 20.45'te oynanacağı ilan edilen TFF Süper Kupa müsabakasının başlama saati değiştirildi.— TFF (@TFF_Org) August 5, 2019
Ankara Eryaman Stadyumu'nda maç, saat 21.30'da başlayacak. pic.twitter.com/TJK1K6neQh
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