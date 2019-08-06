Belözoğlu: Özel maçlarda saha sonuçlarına takılıp kalmak yanlış olur

Almanya’da Bayern Münih’in ev sahipliğinde düzenlenen Audi Cup’ta alınan kötü sonuçlar Fenerbahçe taraftarının moralini bozarken kaptan Emre Belözoğlu, gelecek adına umutlu konuştu.
Taraftarlara da seslenen Belözoğlu, “Adı üstünde, bunlar hazırlık maçı. Önümüzde Cagliari ve Sivasspor ile oynayacağımız iki test maçımız daha var. Önemli olan Süper Lig’in 1. haftasına girip, Gazişehir Gaziantep maçı ile iyi bir başlangıç yapabilmek. Başarıya giden yolda futbolcu arkadaşlarıma büyük görevler düşüyor. Gençler ve tecrübeliler olarak ortak hedef doğrultusunda bir ekip oluşturduk. Sadece Süper Lig’e konsantre olduk. Aramıza katılacak arkadaşlarla birlikte, futbolcular, teknik heyet, yönetim ve taraftarlar olarak el ele verip, başarıyı yakalayacağız. Fenerbahçe’de top oynamak ayrıcalıktır. Bu forma herkese nasip olmaz. Kıymeti iyi bilinmelidir” ifadesini kullandı.
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