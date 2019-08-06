Yusuf Yazıcı'nın Lille'e transferinin detayları açıklandı

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, Yusuf Yazıcı'nın Lille Kulübüne transferi konusunda anlaşma sağlandığı belirtildi.

Yapılan anlaşmaya göre Lille Kulübünün, Trabzonspor'a sözleşme fesih bedeli olarak 16.5 milyon avro ödeyeceğinin kaydedildiği açıklamada, "Yusuf Yazıcı, 25 maç oynaması halinde Lille Kulübü, şirketimize 1 milyon avro daha ödeyecektir. Yusuf Yazıcı'nın Lille Kulübü ile sözleşmesi devam ederken bir başka kulübe kiralanması veya kesin transferi hallerinde, net transfer gelirinin yüzde 20'si şirketimize ödenecektir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Lille Kulübünün, Portekizli savunma oyuncusu Edgar Miguel Le'nin bedelsiz olarak Trabzonspor'a kesin transferine izin vereceği de aktarılarak, Fransız kulübünün, Yusuf Yazıcı'yı Türkiye'de başka bir kulübe kiralamayacağını veya satmayacağını taahhüt ettiği, bu taahhüdünü ihlal etmesi halinde bordo-mavililere 20 milyon euro tazminat bedeli ödeyeceği kaydedildi.

We’re delighted to announce the arrival of Turkey international Yusuf Yazıcı from Trabzonspor! Our new attacking midfielder has signed a deal at #LOSC that runs until 2024. pic.twitter.com/DUW5VjvplO — LOSC Lille EN (@LOSC_EN) August 6, 2019

​VEDA VE TEŞEKKÜR MESAJI

Milli futbolcu, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, "Şehrimin dar sokaklarında oynadığım mahalle maçlarıyla başlayan, Avni Aker'e attığım adımla büyüyen, ay-yıldızlı formaya uzanan bu öyküde yeni bir sayfa açılıyor. Şimdi Fransa'dayım, yeni bir yola çıkıyorum" ifadesini kullandı.

Kendisiyle ilgili düşüncelerini paylaşan, kendisini değerli ve özel hissetmesini sağlayan herkese teşekkür eden Yusuf Yazıcı, şunları kaydetti:

"Bu paylaşımların ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Çünkü 8 yaşında kapısından girdiğim bu kulübün neyi ifade ettiğini, küçücük bir çocuğun forma için ne hayaller kurduğunu biliyorum. Evimde, köyümde, mahallemde her anımda, her sohbetimde yeri olan Trabzonspor'un taraftarlar için, bizim için ne anlama geldiğini biliyorum. Erdoğdu'daki evimizden Trabzon'a doğru baktığımda hep Avni Aker Stadyumunda oynamayı, Trabzonspor forması giymeyi hayal ederdim ve hayallerime kavuştum.

Şimdi tribünlerinde sevindiğim, altyapısından yetiştiğim, kaptanlık bandını taktığım kulübümün, Trabzonspor forması hayali kuran küçük kardeşlerimizin bana yeni bir görev verdiğini düşünüyorum. Kulübümü, şehrimi Avrupa'da temsil etmek, benden sonra gelecek kardeşlerime Trabzon'da doğmuş, yetişmiş birinin Avrupa'da mücadele edebileceğini göstermek, Boztepe'de, Erdoğdu'da, Faroz'da, Çaykara'da, Yavuz Selim Stadı'nda ya da başka bir sahada top oynayan Trabzonlu çocuklara yapabileceklerine inanmaları için örnek olmak istiyorum."

Başarılı orta saha oyuncusu, mesajını şu ifadelerle tamamladı:

"Yaşadığım her anın değerini bildiğim ve formasını giydiğim için her an şükrettiğim Trabzonspor'a, bugüne kadar her zorlukta yanımda olan babam, annem, ağabeyim, kardeşim, dostlarım ve yakınlarım başta olmak üzere başkanımıza, yönetim kurulumuza, hocalarıma, taraftarlarımıza, takım arkadaşlarıma, kulüp emekçilerimize sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Bu yeni serüvende hepinizin yanımda olacağını ve gücümün desteğiniz olacağını biliyorum. Sevgi ve saygılarımla."

Sevgi ve saygılarımla ♥️💙 pic.twitter.com/GGBy5NTQOx — Yusuf Yazıcı (@yaziciyusuf97) August 6, 2019

​KULÜP REKORU KIRDI

Daha önce Gervinho, Eden Hazard, Dimitri Payet, Moussa Sow, Michel Bastos, Lucas Digne, Abdel Kader Keita, Divock Origi, Florian Thauvin gibi yıldızları dünya piyasasına sunan Lille, Yusuf'la birlikte kulüp rekorunu kırdı.

Yusuf 5.40 milyon euroya transfer olan Okay, 6 milyon euro ödenen Burak Yılmaz, 6.75 milyon euroyla Zenit'in yolunu tutan Fatih Tekke ve yaklaşık 8 milyon euroluk bedelle bordo-mavililierin en yüksek satışı olan Gökdeniz Karadeniz'i de geride bıraktı.