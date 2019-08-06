Kayıt
15:14 06 Ağustos 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Yusuf Yazıcı

    Yusuf Yazıcı'nın Lille'e transferinin detayları açıklandı

    © AA /
    Spor
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    Trabzonspor Kulübü, milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın Fransa temsilcisi Lille'e transferi konusunda anlaşma sağlandığını, 22 yaşındaki oyuncunun bonservisi için 16.5 milyon euro ödeneceğini açıkladı.

    Yusuf Yazıcı
    © AA /
    Yusuf Yazıcı, Lille ile anlaştı
    Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, Yusuf Yazıcı'nın Lille Kulübüne transferi konusunda anlaşma sağlandığı belirtildi.

    Yapılan anlaşmaya göre Lille Kulübünün, Trabzonspor'a sözleşme fesih bedeli olarak 16.5 milyon avro ödeyeceğinin kaydedildiği açıklamada, "Yusuf Yazıcı, 25 maç oynaması halinde Lille Kulübü, şirketimize 1 milyon avro daha ödeyecektir. Yusuf Yazıcı'nın Lille Kulübü ile sözleşmesi devam ederken bir başka kulübe kiralanması veya kesin transferi hallerinde, net transfer gelirinin yüzde 20'si şirketimize ödenecektir" ifadelerine yer verildi.

    Açıklamada, Lille Kulübünün, Portekizli savunma oyuncusu Edgar Miguel Le'nin bedelsiz olarak Trabzonspor'a kesin transferine izin vereceği de aktarılarak, Fransız kulübünün, Yusuf Yazıcı'yı Türkiye'de başka bir kulübe kiralamayacağını veya satmayacağını taahhüt ettiği, bu taahhüdünü ihlal etmesi halinde bordo-mavililere 20 milyon euro tazminat bedeli ödeyeceği kaydedildi.

    VEDA VE TEŞEKKÜR MESAJI

    © AA /
    Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: 25 milyon euro nakit vereyim, bana bir Abdülkadir getirin
    Milli futbolcu, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, "Şehrimin dar sokaklarında oynadığım mahalle maçlarıyla başlayan, Avni Aker'e attığım adımla büyüyen, ay-yıldızlı formaya uzanan bu öyküde yeni bir sayfa açılıyor. Şimdi Fransa'dayım, yeni bir yola çıkıyorum" ifadesini kullandı.

    Kendisiyle ilgili düşüncelerini paylaşan, kendisini değerli ve özel hissetmesini sağlayan herkese teşekkür eden Yusuf Yazıcı, şunları kaydetti:

    "Bu paylaşımların ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Çünkü 8 yaşında kapısından girdiğim bu kulübün neyi ifade ettiğini, küçücük bir çocuğun forma için ne hayaller kurduğunu biliyorum. Evimde, köyümde, mahallemde her anımda, her sohbetimde yeri olan Trabzonspor'un taraftarlar için, bizim için ne anlama geldiğini biliyorum. Erdoğdu'daki evimizden Trabzon'a doğru baktığımda hep Avni Aker Stadyumunda oynamayı, Trabzonspor forması giymeyi hayal ederdim ve hayallerime kavuştum.

    Şimdi tribünlerinde sevindiğim, altyapısından yetiştiğim, kaptanlık bandını taktığım kulübümün, Trabzonspor forması hayali kuran küçük kardeşlerimizin bana yeni bir görev verdiğini düşünüyorum. Kulübümü, şehrimi Avrupa'da temsil etmek, benden sonra gelecek kardeşlerime Trabzon'da doğmuş, yetişmiş birinin Avrupa'da mücadele edebileceğini göstermek, Boztepe'de, Erdoğdu'da, Faroz'da, Çaykara'da, Yavuz Selim Stadı'nda ya da başka bir sahada top oynayan Trabzonlu çocuklara yapabileceklerine inanmaları için örnek olmak istiyorum."

    Başarılı orta saha oyuncusu, mesajını şu ifadelerle tamamladı:

    "Yaşadığım her anın değerini bildiğim ve formasını giydiğim için her an şükrettiğim Trabzonspor'a, bugüne kadar her zorlukta yanımda olan babam, annem, ağabeyim, kardeşim, dostlarım ve yakınlarım başta olmak üzere başkanımıza, yönetim kurulumuza, hocalarıma, taraftarlarımıza, takım arkadaşlarıma, kulüp emekçilerimize sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Bu yeni serüvende hepinizin yanımda olacağını ve gücümün desteğiniz olacağını biliyorum. Sevgi ve saygılarımla."

    KULÜP REKORU KIRDI

    © Fotoğraf : Twitter/GalatasaraySK
    Emre Mor resmen Galatasaray'da
    Daha önce Gervinho, Eden Hazard, Dimitri Payet, Moussa Sow, Michel Bastos, Lucas Digne, Abdel Kader Keita, Divock Origi, Florian Thauvin gibi yıldızları dünya piyasasına sunan Lille, Yusuf'la birlikte kulüp rekorunu kırdı.

    Yusuf 5.40 milyon euroya transfer olan Okay, 6 milyon euro ödenen Burak Yılmaz, 6.75 milyon euroyla Zenit'in yolunu tutan Fatih Tekke ve yaklaşık 8 milyon euroluk bedelle bordo-mavililierin en yüksek satışı olan Gökdeniz Karadeniz'i de geride bıraktı.

    Yusuf Yazıcı'dan Trabzonspor'a rekorla veda
    © AA /
    Yusuf Yazıcı'dan Trabzonspor'a rekorla veda
    Etiketler:
    Fransa, transfer, Lille, Trabzonspor, Yusuf Yazıcı
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    THY'nin yeni ekip kıyafetleri tanıtıldı
    THY'nin yeni ekip kıyafetleri tanıtıldı
    Karikatür
    Guardian montajlı fotoğraf yaymakla suçladığı Sputnik’ten özür diledi
    İnfografik
    Türkiye ve Kazakistan arasındaki ticari ve ekonomik işbirliği
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet