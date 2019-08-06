Hollandalı yorumcunun Orkun Kökçü yorumu tepki çekti: İnsan haklarının ihlal edildiği bir ülkede futbol oynayacak

BBC Türkçe'den Yusuf Özkan'ın haberine göre, eski bir futbolcu ve gazeteci olan Johan Derksen, Veronica adlı özel televizyon kanalında yayınlan yeni programında, Kökçü'nün Hollanda yerine Türk Milli Takımı'nı seçmesine tepki gösterdi.
Kökçü'nün Hollanda'da doğup, büyüdüğünü ve bu ülkedeki tüm sosyal hizmetlerden yararlandığını söyleyen Derksen, onun Türk Milli Takımı'nı seçmesinin "Hollanda'ya hakaret olduğunu" savundu.
Hollandalı yorumcu, "Şimdi insanların düşüncesini açıklayamadığı, yargı kararı olmadan hapsedildiği, insan haklarının ihlal edildiği bir ülkede futbol oynayacak. Biri bunu bu çocuğa açıklayabilir mi?" dedi.
Derksen, Türkiye için, Hollanda dilinde ağır bir küfür olan ve aynı zamanda 'değersiz, kötü ülke' anlamına da gelen "Kutland" ifadesini kullandı.
Daha önce siyasi görüşünü, "sağcı" olarak açıklayan Hollandalı yorumcu, aşırı sağcıların sıkça dile getirdiği 'çifte pasaport' konusunu açarak, şöyle konuştu:
Johan Derksen'in sözlerine sosyal medyada yoğun tepki geldi.
ROTTERDAM TAKIMINDA OYNUYOR
Feyenoord forması giyen futbolcu Bilal Başaçıkoğlu Twitter mesajında, "İnanılmaz bir adam bu. Kendisi hiçbir şeye ulaşamamış ama herkese ne yapması gerektiğini söylüyor" dedi.
Ongeloofelijk deze man!!! Echt geen woorden voor heeft zelf niks bereikt maar loopt iedereen te vertellen hoe het moet 😂😂😂 https://t.co/NjnlaV6BHV— Bilal Basacikoglu (@Basacikoglu_) August 5, 2019
Hollanda'nın Haarlem kentinde 2000 yılında göçmen bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Kökçü, Groningen takımının altyapısında yetişti.
Orta sahada görev yapan Kökçü, 2014 yılında Feyenoord'a transfer oldu.
Geçtiğimiz günlerde, milli forma tercihini Türkiye'den yana kullanacağını açıklayan Kökçü'nün, Feyenoord'la 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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