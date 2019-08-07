Real Madrid, Neymar transferini bitirmeye yakın

İspanya La Liga ekibi Real Madrid'in Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain'in (PSG) yıldız futbolcusu Neymar'ı kadrosuna katmaya hazırlandığı iddia edildi. Madrid ekibinin Neymar için PSG'ye 120 milyon Euro ve Luka Modric'i teklif ettiği belirtildi.

Diario Sport'un haberine göre, Real Madrid, Neymar için PSG'ye Luka Modric ve 120 milyon Euro teklif etti. Haberde, tarafların anlaşmaya yakın olduğu belirtildi.

Haberde, Neymar'ın kabul etmesi halinde transferin tamamlanacağı açıklandı.