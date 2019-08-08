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05:37 08 Ağustos 2019
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    13 yaşındaki Rus artistik patinajcı, gösterisinde Picasso'nun tablosunu canlandırdı

    © Fotoğraf : Instagram / kvalieva
    Spor
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    Rus artistik patinajcı Kamila Valiyeva, gösterisinde ünlü ressam Picasso’nun ’Top Üzerindeki Genç Kız’ isimli tablosunu canlandırarak izleyenleri büyüledi. Picasso’nun büyük torunu, performansından çok etkilendiği minik sporcuyu Paris’e davet etti.

    Alina Zagitova
    © REUTERS / Damir Sagolj
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    Rus artistik patinajcı Kamila Valiyeva, Picasso’nun ‘Top Üzerindeki Genç Kız’ eserinden ilham aldığı sezon öncesi deneme şovuyla uzmanları dahi kendisine hayran bıraktı.

    Dörtlü atlayışlarıyla artistik patinaja yeni bir soluk getiren Trusova ve Kostornaya’nın ardından, buz üzerinde kuğu gibi süzülen Valiyeva’nın da yıldızının parlayacağı düşünülüyor.

    Ünlü artistik patinaj eğitmeni Eteri Tutberidze ile çalışan Valiyeva, şimdiden 2022 yılında Çin’de düzenlenecek olan Yaz Olimpiyatları’nda gözde olacak gibi duruyor.

    Valiyeva’nın Novogorsk’ta düzelen bir etkinlikte sergilediği performansındaki inanılmaz esnekliği ve kusursuz dönüşleri, uzmanları şaşırdı. Bu da herkesin onu Rus artistik patinaj camiasının gelecekteki yıldızı olarak görmesine yol açtı.

    Valieva’nın performansında Picasso’nun ‘Top Üzerindeki Genç Kız’ tablosunu canlandırdığı anlar ise, eğitmeninden büyük beğeni aldı. Tutberidze, bu gösteriyi yılın en iyi performansı olarak nitelendirdi.

    Picasso’nun büyük torunu Diana Widmaier da genç sporcunun performansından büyülenenler arasında. Öyle ki gösteri sonrası Widmaier, Valiyeva’yı Paris’e dahi davet etti.

    Yetenekli minik kız, gösterilerinde şimdiden dörtlü atlayışlara yer verebiliyor. Üstelik bununla da yetinmeyip dörtlü sıçrama ve üçlü axel gibi en zorlu hamleleri de performansına dâhil etmeyi planlıyor.

    Valiyeva, bu sezon minikler liginde ilk kez buz pistine çıkarak, Zagitova ve Trusova gibi Rus şampiyonların izinden gidecek.

    Ünlü eğitmen Tutberidze, ülkenin genç yeteneklerini keşfetmekte her daim başarılıydı. Tutberidze, Güney Kore'deki 2018 Kış Olimpiyat Oyunları'nda sırasıyla altın ve gümüş madalya kazanan Alina Zagitova ve Yevgeniya Medvedeva'yı da çalıştırmıştı. Aynı zamanda Tutberidze'nin öğrencileri Aleksandra Trusova ve Anna Şerbakova da küçüklere yönelik etkinliklerde kusursuz atlayışlar yapmıştı.

    Tutberidze’nin çalıştırdığı artistik patinajcılar arasında öylesine kıran kırana bir mücadele söz konusu ki, çoğu zaman uluslararası turnuvaları kazanmak o turnuvalara ulusal seçmeler sırasında kimin katılacağına karar vermekten çok daha kolay oluyor.

    Etiketler:
    Kamila Valiyeva, Picasso, artistik patinaj, Rusya
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