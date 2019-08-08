Jürgen Klopp: İngilizceyi Friends sayesinde öğrendim

Friends dizisini çok izlediğini belirten Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, "İngilizceyi Friends dizisi sayesinde öğrendim. Çok anlaşılır konuşuyorlardı. Bölümlerini izleye izleye daha iyi anlamaya başladım" dedi.

NTV'nin aktardığına göre Alman teknik adam BBC'ye verdiği röportajda "Dizideki Joey karakterinden biraz daha akıllı olduğumu söyleyebilirim. Ancak kadınlarla ilişkim hiçbir zaman onun kadar iyi olmadı. Ben de işler o kadar kolay yürümüyordu. Dizideki kızları, erkeklerden daha çok seviyordum" sözlerini kullandı.

Jürgen Klopp; İngilizce dizi, film izlemenin önemi hakkında da konuşurken "Ayrıca çok fazla radyo dinliyordum. Film izlemekte faydalı oluyor. Böylece diyalog şekillerini, tonlamaları, hatta boş konuşmaları bile öğrenebiliyordun" dedi.