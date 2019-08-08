Jennifer Lopez'e Antalyaspor forması

Kulüp Başkanı Öztürk, sahibi olduğu otelde sahne alan ünlü sanatçıyla konserden sonra bir araya geldi. Ali Şafak Öztürk'ün, Lopez'e üzerinde şarkıcının ismi yazılı Antalya'nın plaka kodu 07 numaralı forma hediye ettiğini gösteren fotoğraflar kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.
🔴⚪ @JLo da #BizAntalyasporuz dedi.— Antalyaspor (@Antalyaspor) August 8, 2019
Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanı ve Antalyaspor Vakfı Başkanı Fikret Öztürk ile Antalyaspor A.Ş. Başkanı Ali Şafak Öztürk, dünya yıldızı Jennifer Lopez'e Antalyasporumuzun formasını hediye etti. 🦂 pic.twitter.com/VaxR6PTVHR
Öztürk daha sonra kendi sosyal medya hesabından aynı fotoğrafları, "Jennifer Lopez de #BizAntalyasporuz dedi. Antalya haritalı formamızı ailesine giydirdi" ifadeleriyle paylaştı.
Hem kulübün hem de Öztürk'ün paylaşımları kısa sürede çok sayıda kırmızı-beyazlı taraftarca beğenildi.
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