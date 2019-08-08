Jennifer Lopez'e Antalyaspor forması

Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, kente konser için gelen ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'e üzerinde ismi yazılı Antalya'nın plaka kodu 07 numaralı forma hediye etti.

Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, konser vermek için kente gelen dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'e üzerinde ismi yazılı Antalyaspor forması hediye etti.

Kulüp Başkanı Öztürk, sahibi olduğu otelde sahne alan ünlü sanatçıyla konserden sonra bir araya geldi. Ali Şafak Öztürk'ün, Lopez'e üzerinde şarkıcının ismi yazılı Antalya'nın plaka kodu 07 numaralı forma hediye ettiğini gösteren fotoğraflar kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

🔴⚪ @JLo da #BizAntalyasporuz dedi.

Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanı ve Antalyaspor Vakfı Başkanı Fikret Öztürk ile Antalyaspor A.Ş. Başkanı Ali Şafak Öztürk, dünya yıldızı Jennifer Lopez'e Antalyasporumuzun formasını hediye etti. 🦂 pic.twitter.com/VaxR6PTVHR — Antalyaspor (@Antalyaspor) August 8, 2019

Öztürk daha sonra kendi sosyal medya hesabından aynı fotoğrafları, "Jennifer Lopez de #BizAntalyasporuz dedi. Antalya haritalı formamızı ailesine giydirdi" ifadeleriyle paylaştı.

Hem kulübün hem de Öztürk'ün paylaşımları kısa sürede çok sayıda kırmızı-beyazlı taraftarca beğenildi.