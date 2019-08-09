Beşiktaş'ın yeni transferi Fransa'dan

Beşiktaş, geçen sezon Fransa 2. ligine düşen Guingamp'ın sol beki Pedro Rebocho ve kulübü ile her konuda anlaştı.

Guingamp, Rebocho'nun satın alma opsiyonuyla Beşiktaş'a kiralandığını kulübün resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımla duyurdu.

Officiel : @EAGuingamp confirme le prêt payant de #Pedro #Rebocho au @Besiktas d'Istanbul. Ce prêt est assorti d'une option d'achat. Bonne chance à toi Pedro et merci pour ta gentillesse et ton professionnalisme. pic.twitter.com/Kwq9WO1b3A — En Avant Guingamp (@EAGuingamp) August 8, 2019

​Pedro Rebocho 24 yaşında ve Portekiz vatandaşı. Rebocho geçen sezon Guingamp'ta 43 maça çıkarken 12 asist yaptı.