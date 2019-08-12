UEFA'dan Okan Buruk ve Chedjou'ya ceza

UEFA Denetim, Etik ve Disiplin Kurulu, Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'a, hakem kararlarını tanımadığı gerekçesiyle bir, savunma oyuncusu Aurelien Chedjou'ya ise hakeme karşı sarf ettiği söz sebebiyle 2 maç men cezası verdi.
Medipol Başakşehirli futbolcuların 90 dakika içinde bir kırmızı, 4 sarı kart görmesi nedeniyle de kulübe, 5 bin 250 avro para cezası verilmesi kararlaştırıldı.
Seyircisi önünde çıktığı UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup eden Sırbistan temsilcisi Partizan da bazı yaptırımlarla karşılaştı.
Partizan, sahaya madde atılması, meşale yakılması, ayrımcı tezahürat yapılması ve tribünlerdeki merdiven boşluklarında yer bırakılmaması suçlarından 2 maç seyircisiz oynama ve 24 bin 250 avro para cezası aldı.
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