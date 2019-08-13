Galatasaray'dan futbolu bırakan Sneijder'e teşekkür

© AP Photo / Peter Dejong Sneijder futbolu bıraktı

Galatasaray, Hollandalı eski futbolcusu Wesley Sneijder'in futbolu bırakma kararı almasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden mesaj yayınladı.

Sneijder'in sarı-kırmızılılarda kazandığı kupaların sayılarının da yer aldığı fotoğrafla paylaşılan açıklamada, "Yıldız... Şampiyon... Keskin nişancı... 10 numara... Aslan! Parçalı formamızla yaşattığın tüm unutulmaz anlar ve şampiyonluklar için teşekkürler" ifadeleri kullanıldı.

Yıldız... Şampiyon... Keskin nişancı... 1⃣0⃣ numara... Aslan! 🦁



Parçalı formamızla yaşattığın tüm unutulmaz anlar ve şampiyonluklar için teşekkürler @sneijder101010! pic.twitter.com/67JD6itdWR — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 12, 2019

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