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13:30 13 Ağustos 2019
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    UEFA Süper Kupa'da İngiltere derbisi için geri sayım başladı

    © AFP 2019 / OZAN KOSE
    Spor
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    İstanbul'da yapılacak Liverpool-Chelsea maçıyla kupa tarihinde ilk kez iki İngiliz kulübü, 8. kez de aynı ülkenin takımları karşılaşacak. Liverpool 4'üncü, Chelsea ise 2'nci defa kupayı müzesine götürmeye çalışacak.

    © AFP 2019 /
    UEFA tarihinde ilk: İstanbul'daki Liverpool-Chelsea Süper Kupa Finali'ne kadın hakem
    Geçtiğimiz yıl UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi’ni kazanan iki takım olan, Liverpool ile Chelsea Süper Kupa için Türkiye’ye geliyor. Bu yıl İstanbul'da Beşiktaş’ın stadı Vodafone Park’ta yapılacak olan UEFA Süper Kupa finali dünyadan ve Türkiye’den futbolseverler tarafından da yakından takip ediliyor. 

    Liverpool ile Chelsea arasında yarın İstanbul'da oynanacak maçta, organizasyon tarihinde ilk kez İngiliz kulüpleri karşılaşacak.

    İlk defa 1973'te düzenlenen ve 1998'den itibaren çift maç usulü yerine tek karşılaşmayla sahibini bulan UEFA Süper Kupa'da, 8. kez aynı ülkeden takımlar karşı karşıya gelecek.

    © AFP 2019 / PAUL ELLIS
    Liverpool, 2018-19 sezonunda Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu.

    İtalyan ekipleri Milan ile Sampdoria 1990, Parma ile Milan 1993, İspanyol temsilcileri Barcelona ile Sevilla 2006 ve 2015, Real Madrid ile Sevilla 2014 ve 2016, Real Madrid ile Atletico Madrid de 2018'de Süper Kupa için mücadele etti.

    © DHA /
    Chelsea Süper Kupa Finali için İstanbul'a geldi
    1990'da Milan, Sampdoria'yı 1-1 ve 2-0'lık sonuçlarla saf dışı bırakarak şampiyon oldu. 1993'te ilk maçı 1-0 kaybeden Parma, rövanşı uzatmalar sonunda 2-0 kazanarak kupaya uzandı.

    2006'da Sevilla, Barcelona'yı 3-0, 2014'te Real Madrid, Sevilla'yı 2-0 mağlup etti. 2015 ve 2016 şampiyonları uzatmalarda belli oldu. 2015'te Barcelona, Sevilla'yı 5-4, 2016'da da Real Madrid, Sevilla'yı 3-2 yendi.

    Aynı kentin takımlarının karşılaştığı ilk UEFA Süper Kupa maçı olarak tarihe geçen 2018'de Atletico Madrid, normal süresi 2-2 biten mücadelede Real Madrid'i 4-2 mağlup etti.

    Bu yıl ise ilk defa iki İngiliz kulübü, Süper Kupa mücadelesinin tarafları olacak.

    © AFP 2019 / YURI KADOBNOV
    UEFA Avrupa Ligi kupasını müzesine götüren Chelsea oldu.

    KİM KAZANIRSA KAZANSIN İLK KEZ İNGİLTERE'YE GİDECEK

    Hangi takım kazanırsa kazansın UEFA Süper Kupası, 2005'ten bu yana ilk kez İngiltere'ye gidecek.

    Liverpool-Chelsea
    © REUTERS /
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    Vodafone Park'a UEFA Şampiyonlar Ligi kupasının son sahibi olarak gelecek Liverpool, 6. kez Süper Kupa maçında mücadele edecek. Kupayı müzesine götüren son İngiliz kulübü olan Liverpool, 1977, 2001, 2005'te kazanan, 1978 ve 1984'te de kaybeden taraftı.

    UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Chelsea ise Süper Kupa karşılaşmasına 4. defa çıkacak. Tek şampiyonluğunu 1998'de elde eden Chelsea, 2012 ve 2013'te sahadan mağlup ayrıldı.

    BU 11. KARŞILAŞMA OLACAK

    Liverpool ile Chelsea, tamamı Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere UEFA organizasyonlarında daha önce 10 defa karşılaştı. Bu maçların 3'ünü Chelsea, 2'sini Liverpool kazandı. 5 karşılaşma da berabere bitti. Chelsea 12, Liverpool ise 10 gol attı.

    UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool'un rakibi Tottenham
    © REUTERS / MATTHEW CHILDS
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    İki kulüp arasında 182 resmi maç oynandı. Karşılaşmaların 78'inde Liverpool, 63'ünde Chelsea sahadan galip ayrıldı. Taraflar 41 müsabakada yenişemedi.

    Takımlar son olarak geçen sezon İngiltere Premier Lig'de karşı karşıya geldi. Ev sahibi Liverpool, 14 Nisan'da oynanan mücadeleyi 2-0 kazandı.

    2 MİLYAR EUROLUK MAÇ

    Öte yandan Liverpool ve Chelsea'nin toplam futbolcu değeri 2 milyar euroya yaklaşıyor. Liverpool'un tahmini piyasa değeri 1,08 milyar euroyu, Chelsea'nin ise 835,75 milyon euroyu buluyor.

    Liverpool'da Muhammed Salah 150 milyon, Chelsea'de forma ise N'Golo Kante 100 milyon euroluk değerleriyle en pahalı futbolcular olarak öne çıkıyor.

    EVDEKİ KARNE NASIL?
    Liverpool, Avrupa kupaları tarihinde kendi ülkesinden kulüplerle 21 karşılaşma oynadı. Bunların 8'ini kazanan Merseyside ekibi, 8 kez berabere kaldı, 5 kez de sahadan mağlup ayrıldı.

    İngiliz takımlarıyla 18 defa karşılaşan Chelsea, bu maçların 7'sini kazandı. 4 mağlubiyeti bulunan Londra temsilcisinin, 7 maçı da berabere bitti.

    14 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'da oynanacak olan mücadele, Bein Sports Haber ve Bein Sports HD 1 kanallarından canlı izlenebilecek.

    Etiketler:
    UEFA Süper Kupa, İngiltere, derbi, Futbol, Chelsea, Liverpool, İstanbul
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