Krasnodar, Porto'yu kupanın dışına itti

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Krasnodar, evinde 1-0 mağlup olduğu maçın rövanşında Porto'yu deplasmanda 3-2 mağlup etti ve gecenin en büyük sürprizine imza atarak adını bir üst tura yazdırdı. Krasnodar'ın 19 yaşındaki Suleymanov, attığı 2 golle mücadeleye damga vurdu.