Krasnodar, Porto'yu kupanın dışına itti

Turun favorisi Porto'nun rahat bir galibiyet alması beklenirken Rus ekibi Krasnodar, rakibini Estadio do Dragao'nun çimlerine gömdü.
3. dakikada Tonny Vilhena, Rus ekibini 1-0 öne geçirirken, 14 ve 34'de sahne alan Magomed Suleymanov, ilk yarının skorunu belirledi. Porto, 57'de Ze Luis ve 77'de Diaz'la golü bulsa da turu geçen taraf Krasnodar oldu.
Deplasmanda attığı 3 golle rakibini eleyen Krasnodar'ın play-off turundaki rakibi Başakşehir'i eleyen Olympiakos oldu.
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