UEFA Süper Kupa Finali için İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş'taki Vodafone Park Stadyumu'nda Liverpool ile Chelsea arasında oynanacak UEFA Süper Kupa final müsabakası sebebiyle alınan emniyet tedbirleri kapsamında, bazı yollar ulaşıma kapalı olacak.
Maçka Caddesinden Beşiktaş istikametine akım verilmeyecek, ara sokaklardan çıkan akım da Maçka istikametine yönlendirilecek.
Dolmabahçe Caddesi ile Maçka Taşkışla Caddesi arası, Dolmabahçe Gazhane Caddesi, Asker Ocağı Caddesi, İnönü Caddesi ve Prof. Bedri Karafakioğlu Caddesi, Vişneli Tekke Sokak, Babaefendi Sokak, Taşkışla Caddesi, Mete Caddesi, Divan kavşağı ile Mete Caddesi arası, Gümüş Sokak ile Gümüş Caddesi'nin kesiştiği yer, Çırağan Caddesi'nden Beşiktaş Meydan istikameti araç trafiğine kapalı olacak. Akım, Eski Yıldız Caddesi'nden Barbaros Bulvarı'na yönlendirilecek.
Divan Kavşağı, Tarlabaşı Bulvarı, Halaskargazi Caddesi, Meclisi Mebusan Caddesi, Mebusan Yokuşu, Barbaros Bulvarı, Piyalepaşa Bulvarı, Yedikuyular Caddesi, Refik Saydam Caddesi'nin alternatif güzergah olarak kullanılacağı bildirildi.
BİLETLER KARABORSAYA DÜŞTÜ
Öte yandan maç öncesi biletler karaborsaya düştü. 150 euro'luk biletler karaborsada 22 bin lirayı bulan fiyatlara satılıyor.
İngiliz takımları Chelsea ile Liverpool arasında bu akşam oynanacak Süper Kupa maçı öncesi biletler karaborsaya düştü. 150 avroluk biletler karaborsada 22 bin lirayı bulan fiyatlara satılıyor. pic.twitter.com/uWddFLCiwV— dokuz8HABER (@dokuz8haber) 14 Ağustos 2019
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