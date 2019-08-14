UEFA Süper Kupa İstanbul'da sahibini buluyor

Futbolda 44. UEFA Süper Kupa, İngiltere'nin Liverpool ve Chelsea takımları arasında bugün İstanbul'da yapılacak maçla sahibini bulacak. Süper Kupa maçına, Vodafone Park ev sahipliği yapacak.



Saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı, Fransız kadın hakem Stephanie Frappart yönetecek. Müsabaka beIN SPORTS Haber kanalından naklen yayınlanacak.

​İSTANBUL KIRMIZI MAVİ OLDU



İki takımın taraftarları günün erken saatlerinde stat çevresini ve Beşiktaş Köyiçi’ni doldurdu. Gönüllerince eğlenen iki takımın taraftarları Türk mutfağının da lezzetlerini tatmayı ihmal etmedi. Stat etrafında ve Beşiktaş’ta iki takımın taraftarları dostluk görüntüleri verdi.



UEFA, İSTANBUL VE VODAFONE PARK'I TANITTI



UEFA'nın internet sitesinde yer alan "Mucizelerin kenti, İstanbul" başlıklı haberde, kentin futbol tarihi ve maçın oynanacağı Beşiktaş'ın stadı Vadofone Park hakkında çeşitli bilgiler verildi.

İstanbul'da daha önce Milan ile Liverpool arasında 2005 UEFA Şampiyonlar Ligi ve Shakhtar Donetsk ile Werder Bremen arasında 2009 UEFA Kupası finallerinin oynandığı hatırlatılan haberde, "İki kıtayı bağlayan İstanbul Boğazı'nın yanında yer alan Vodafone Park, dünyaya birliktelik mesajı vermeye hazırlanıyor" ifadesi kullanıldı.

Vodafone Park'ta taraftarın 132 desibel ile Avrupa futbol arenası ses rekorunu kırdığı anımsatılan haberde, bu akşamki UEFA Süper Kupa maçını 41 binin üzerinde seyircinin canlı takip etmesinin beklendiği vurgulandı.

Haberde, İstanbul'un futbolla bir sonraki buluşma durağının, 30 Mayıs 2020 tarihinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finali olacağı da belirtildi.

🏟 All eyes on @Besiktas Park, Istanbul. 🇹🇷

🕘 21:00 CEST kick-off!

🗺 Where in the world are you watching the #SuperCup? 🤔 pic.twitter.com/F3y9JHsYif — UEFA #SuperCup (@ChampionsLeague) August 14, 2019

​ARSENAL'IN ESKİ FUTBOLCUSU ALAN SMİTH, VODAFONE PARK'A HAYRAN KALDI



Arsenal'ın eski futbolcusu Alan Smith, Vodafone Park'a hayran kaldı. Smith, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Resmedilmeye değer daha iyi bir yer düşünemiyorum" dedi.

Can’t think of many grounds in a more picturesque spot #SuperCupIstanbul pic.twitter.com/PhsOjzZKGT — Alan Smith (@9smudge) August 13, 2019

EN ÇOK MİLAN VE BARCELONA KAZANDI



UEFA Süper Kupa'yı en çok müzesine götüren ekipler İtalya'nın Milan ve İspanya'nın Barcelona takımları oldu.

Barcelona ve Milan, bu büyük organizasyonda 5'er kez mutlu sona ulaştı. Barcelona 4, Milan ise 2 kez Süper Kupa'da maçlarını kaybetti.

© AA / Futbolda 44. UEFA Süper Kupa, İngiltere'nin Liverpool ve Chelsea takımları arasında yarın İstanbul'da yapılacak maçla sahibini bulacak. Geçen sezon Avrupa'nın kulüpler bazında iki büyük kupasını kazanan takımlarını karşı karşıya getiren UEFA Süper Kupa maçına, Vodafone Park ev sahipliği yapacak.

Milan, 1989'da Barcelona'yı, 1990'da Sampdoria'yı, 1994'de Arsenal'ı, 2003'te Porto'yu, 2007'de de Sevilla'yı geçerek kupaya uzandı. İtalyan ekibi, 1973'te Ajax, 1993'te de Parma'ya kupayı kaptırdı.

Barcelona ise 1992'de Werder Bremen, 1997'de Borussia Dortmund, 2009'da Shakhtar Donetsk, 2011'de Porto, 2015'te Sevilla karşısında galip gelerek kupayı kazandı. Katalan ekibi, 1979'da Nottingham Forest, 1982'de Aston Villa, 1989'da Milan, 2006'da da Sevilla karşısında mağlup olarak kupayı müzesine götüremedi.

GALATASARAY, 2000'DE KUPAYI MÜZESİNE GÖTÜRDÜ



UEFA Süper Kupa'yı 2000 yılında Galatasaray kazanma başarısı gösterdi.

Galatasaray, Monaco'da 25 Ağustos 2000'de yapılan maçta UEFA Kupası şampiyonu olarak, Şampiyonlar Ligi şampiyonu İspanyol ekibi Real Madrid'in karşısına çıktı.

Normal süresi 1-1 biten müsabakayı Mario Jardel'in "altın golü" ile 2-1 kazanan sarı-kırmızılı ekip, kupayı Türkiye'ye getirerek önemli bir başarıya imza attı.