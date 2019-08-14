Chelsea, Liverpool karşısında 1-0 öne geçti

UEFA Süper Kupa, iki İngiliz kulübü Liverpool ile Chelsea arasında Vodafone Park'ta oynanan karşılaşma ile sahibini buluyor.

Avrupa’da yeni sezonun ilk kupası bu akşam sahibini buluyor. İstanbul’daki Vodafone Park Stadı’ndaki mücadelede tarihte ilk kez iki İngiliz takımı finalde kozlarını paylaşıyor. Bir tarafta geçen sezon Şampiyonlar Ligi’ni kazanan Liverpool, diğer tarafta Avrupa Ligi’nin sahibi Chelsea.

TSİ 22.00'de Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi Fransız hakem Stephanie Frappart yönetiyor.

İLK 11'LER

Liverpool: Adrian, Gomez, Matip, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Henderson, Milner, Oxlade-Chamberlain, Salah, Mane.

Chelsea: Kepa, Azpilicueta, Christensen, Zouma, Emerson, Kante, Jorginho, Kovacic, Pulisic, Pedro, Giroud.

TARİHTE İLK KEZ KADIN HAKEM

İlk kez UEFA’nın erkekler kategorisindeki üst düzey bir karşılaşmasında kadın hakem düdük çalıyor. Fransız hakem Stephanie Frappart’ın yönettiği mücadelede yardımcılıklarını vatandaşı Manuela Nicolosi ve İrlanda Cumhuriyeti’nden Michelle O’Neal yapıyor. Müsabakanın dördüncü hakemi ise FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır olacak.

© AFP 2019 / Bülent Kılıç Stephanie Frappart

Maça dair gelişmeler şöyle:

22.00: İLK DÜDÜK ÇALDI VE DEV MAÇ BAŞLADI

Saat 22.00’de başlayan dev mücadele 0-0 devam ediyor.

22.16: MOHAMED SALAH'IN ŞUTU GOLÜ BULAMADI

Chelsea takımı golü bulabilirdi ancak Olivier Giroud çektiği şutta çerçeveyi bulmadı. Liverpool takımında Mohamed Salah kaleyi tutan şutunda golü bulamadı.

© AFP 2019 / Ozan Kose Mohamed Salah

22.22: DİREKTEN DÖNDÜ

Dakika 22'de Pedro ile Chelsea etkili oldu. Ceza sahasının solundan içeri giren Pedro’nun dar açıdan vuruşu üst direkten oyun alanına döndü.

22.32: ŞIK BİR ARA PAS

Kovacic, Pedro’nun şık ara pasında karşı karşıya kaldı.

22.36: İLK GOL

Pulisic’in şık pasıyla Giroud topu ağlara gönderdi.

22.40: OFSAYT

Pulisic skoru 2-0’a getirdi ama gol ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.

22.45: İLK YARI SONA ERDİ

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