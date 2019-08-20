Burhan Kuzu'dan Fenerbahçe paylaşımı: Tezahürat beni çok onurlandırdı

AK Parti'nin kurucularından Anayasa Profesörü Burhan Kuzu, sezona 5-0'lık Gazişehir Gaziantep galibiyeti ile başlayan Fenerbahçe maçında bazı taraftarların tribünde 'Burhan Kuzu oley' tezahüratı yapmasının kendisini onurlandırdığını söyledi.

Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk hafta kapanış mücadelesinde Gazişehir Gaziantep'i 5-0 yendi.

Maçın ardından tweet atan Burhan Kuzu, Fenerbahçe tribünlerinden kendisi lehine tezahürat yapıldığını belirtti.

Kuzu, "Sezona 5-0'lık muhteşem bir galibiyetle başlayan Fenerbahçe'yi kutluyorum. Fenerbahçeli bir grup taraftarın maç içerisinde yaptığı 'Burhan Kuzu Oley' tezahüratı beni çok onurlandırdı, yürekten teşekkür ediyorum. FETÖ ile mücadeleye sonuna kadar devam" ifadelerini kullandı.