Burhan Kuzu'dan Fenerbahçe paylaşımı: Tezahürat beni çok onurlandırdı

Maçın ardından tweet atan Burhan Kuzu, Fenerbahçe tribünlerinden kendisi lehine tezahürat yapıldığını belirtti.
Kuzu, "Sezona 5-0'lık muhteşem bir galibiyetle başlayan Fenerbahçe'yi kutluyorum. Fenerbahçeli bir grup taraftarın maç içerisinde yaptığı 'Burhan Kuzu Oley' tezahüratı beni çok onurlandırdı, yürekten teşekkür ediyorum. FETÖ ile mücadeleye sonuna kadar devam" ifadelerini kullandı.
Sezona 5-0’lık muhteşem bir galibiyetle başlayan Fenerbahçe’yi kutluyorum.Fenerbahçeli bir grup taraftarın maç içerisinde yaptığı “Burhan Kuzu Oley” tezahüratı beni çok onurlandırdı,yürekten teşekkür ediyorum.FETÖ ile mücadeleye sonuna kadar devam.@AbdulkerimDrmz_ @Fener10line— Prof Dr Burhan Kuzu (@BurhanKuzu) 19 августа 2019 г.
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