Forlan'ın gözünden Ronaldo: Bütün günü ayna karşısında geçiren egoist

Diego Forlan, bir sezon birlikte Manchester United forması giydiği Cristiano Ronaldo'nun soyunma odasında egoist olduğunu ve tüm günü aynaya bakarak geçirdiğini söyledi.

Aktif futbolcular içinde en iyileri olarak değerlendirilen Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo'dan ikincisi hakkında yeşil sahanın dışındaki hayatıyla ilgili eleştiriler dinmiyor.

Bu kez Uruguay'ın futbol efsanelerinden Diego Forlan, 2003-2004 sezonunda birlikte Manchester United forması giydiği Cristiano Ronaldo'nun eleştirel bir portresini çizdi.

Lamentablemente me veo obligado a aclarar que nunca dije lo que algunos medios mencionan sobre Cristiano Ronaldo.



Tengo un respeto absoluto por todos los compañeros y rivales con los que he tenido la suerte de jugar.



Les dejo la nota completa: https://t.co/mhD4i0ibcs pic.twitter.com/b3FKP68NTh — Diego Forlan (@DiegoForlan7) August 20, 2019

Yeni emekli olan Forlan, Fox Sports Radio'ya, Manchester United efsanelerinden David Beckham'ı değerlendirirken şunları söyledi:

"Rolando soyunma odasında benmerkezciydi, Beckham ise öyle değildir. Cristiano hep aynanın yakınında olmak isterdi. Tüm günü aynaya bakarak geçirirdi. Aynanın karşısında üstünü değiştirirdi, muazzam."

Diego Forlán sobre Cristiano Ronaldo: "era un egocéntrico, nada que ver con Beckham" https://t.co/62ZbGCrKhb pic.twitter.com/a3krrZgnOx — Radio ADN (@adnradiochile) August 19, 2019

"Beckham ise daha doğaldı. İkisi farklıdır. Cristiano üzerinde çok daha fazla çalışılmıştır."

"Beckham dağınıktı ve kendisine yakıştırdı, diğerini asla dağınık göremezdiniz."

Man Utd hero Diego Forlan explains how Cristiano Ronaldo was so different to David Beckham https://t.co/LB5nXSoS3M pic.twitter.com/sPVheP5AUS — MANCHESTER UNITED NEWS ⚽️ (@SirAlexStand) August 18, 2019

Forlan ile Ronaldo'nun formasını ıslattığı 2003-2004 sezonunda Manchester United Alex Ferguson'un komutası altında hem Premier League şampiyonluğunu hem de FA Cup'ı kazanmıştı.

Portekizli forvet, Kırmızı Şeytanlar'daki bu ilk sezonunda yıldız olacağını belli etmişti.

2010 FIFA Dünya Kupası'ndan Altın Top ödülüyle ayrılmış Forlan, 15 yıl öncesinden söz etse de, Ronaldo'yu kendini beğenmişlikle suçlayan tek isim değil.

Wolfsburg'un savunma oyuncusu Bruno Henrique, Ronaldo'nun Real Madrid'in formasını giydiği dönemde Şampiyonlar Ligi'ndeki karşılaşmalarından şöyle söz etmişti:

"Bütün maçı büyük ekranda kendine bakarak geçirdi."

Futbolu yeni bırakan İngiliz forvet Peter Crouch da Rio Ferdinand'ın Manchester United forması giyerken Ronaldo'dan şöyle söz ettiğini aktarmıştı.

"Aynanın karşısına geçip 'Vav, öyle güzelim ki' der."

Artık gollerini Juventus için atan 34 yaşındaki Ronaldo'nun "İnsanlar beni zengin, yakışıklı ve muhteşem bir futbolcu olduğum için kıskanıyor" dediğine tanık olanlar var. Hatta kendisini tanrıyla kıyasladığı da söylentiler arasında.