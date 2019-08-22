Galatasaray'dan iki KAP bildirimi birden

Galatasaray, Kostas Mitroglou'nu Hollanda ekibi PSV Eindhoven'a kiraladı.

Sarı-kırmızılı kulüp, PSV'nin bu transfer için 1 milyon 250 bin Euro ödeyeceğini duyurdu. Oyuncunun ise Galatasaray'dan 1 milyon 950 bin Euro alacağını açıklandı.

OZORNWAFOR DA KİRALANIYOR



Galatasaray'da yeni transferlerden Nijeryalı genç savunma oyuncusu Valentine James Ozornwafor'un İspanyol ekibi Almeria'ya kiralanması konusunda da görüşmeler başladı.

Galatasaray Sportif AŞ'den Borsa İstanbula gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Valentine James Ozornwafor'un 2019-2020 futbol sezonu sonuna kadar Union Deportiva Almeria Kulübüne geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." denildi.