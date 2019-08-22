Bilim insanları açıkladı: Ronaldo mu daha iyi, yoksa Messi mi?

Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi rekabetini incleyen yazılıma göre; Arjantinli yıldız, Portekizli meslektaşından daha efektif bir futbolcu. Araştırmadan çıkan sonuçlar, efektiflik ve skora etki konusunda Messi'nin Ronaldo'yu ikiye katladığını gösteriyor.
Gzt.com’un aktardığı habere göre yazılım, yalnızca gol ya da asistleri baz almıyor. Bu iki etken dışında şut, pas, top kapma ve dripling gibi futbolcuların saha içerisindeki tüm aksiyonları ve bu aksiyonların skora olan doğrudan ya da dolaylı etkisini inceliyor.
🤔Leuven Katolik Üniversitesi, spor istatistik firması SciSport ile birlikte yaptığı araştırma neticesinde Messi'nin Ronaldo'dan daha efektif bir futbolcu olduğunu sonucuna ulaştıhttps://t.co/sADXSHL4ch— gzt (@gztcom) August 21, 2019
VAEP DEĞERİ İKİ KATI
Cristiano Ronaldo'nun araştırmaya dahil olan sezonlardaki performansı
2013-14: 30 maç, 31 gol, 11 asist
2014-15: 35 maç, 48 gol, 16 asist
2015-16: 36 maç, 35 gol, 11 asist
2017-18: 27 maç, 26 gol, 5 asist
Lionel Messi'nin araştırmaya dahil olan sezonlardaki performansı
2013-14: 31 maç, 28 gol, 11 asist
2014-15: 38 maç, 43 gol, 18 asist
2015-16: 33 maç, 26 gol, 16 asist
2016-17: 34 maç, 37 gol, 9 asist
2017-18: 36 maç, 34 gol, 12 asist
TÜM AKSİYONLAR HESAPLANIYOR
Davis, "Bir futbolcunun değeri attığı gol ya da yaptığı asist üzerinden ölçülüyor. Gol, diğer aksiyonlara nazaran daha nadir gerçekleşen bir olay. Bir futbol müsabakasında ortalama 1.600 aksiyon gerçekleşiyor. Bizim hazırladığımız yazılım işte bu aksiyonların tamamını baz alıyor. Şutlar, paslar, driplingler, top kapmalar ve aklınıza başka ne gelirse. Hepsini hesaplıyoruz" değerlendirmesini yaptı.
MESSİ FARKI 2016'DA AÇMIŞ
Decroos, "Araştırmanın baz aldığı ilk sezonlarda Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo kafa kafaya ilerliyordu. Ancak 2015-2016 sezonundan sonra Arjantinli futbolcu bir adım öne geçti" ifadelerini kullandı.
‘MESSİ İSTİSNAİ BİR FUTBOLCU’
Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'nin araştırmada baz alınan sezonlardaki toplam gol ve asist sayıları
Cristiano Ronaldo: 157 maç, 165 gol, 49 asist
Lionel Messi: 172 maç, 168 gol, 66 asist
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)