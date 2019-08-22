Kevin N'Koudou Beşiktaş'ta

Beşiktaş, bonservisi İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da bulunan 24 yaşındaki sol kanat Georges Kevin N'Koudou ile resmi sözleşme imzalandığını duyurdu.
Transferrrrr #5: ⚡🌪💨 pic.twitter.com/yy2MOG7pgT— Beşiktaş JK (@Besiktas) 22 августа 2019 г.
Siyah-beyazlılar, geçtiğimiz sezonu Monaco'da kiralık olarak geçiren futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Kariyerinde Marsilya, Nantes, Tottenham, Burnley ve Monaco formaları giyen 24 yaşındaki Fransız futbolcu bu takımlarda toplam 119 maçta 14 gol, 10 asistlik performans sergiledi.
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