Fenerbahçe'ye Isla'dan kötü haber

Sarı-lacivertli kulüpten alınan bilgiye göre, sabah antrenmanında ağrıları olan Isla'nın yapılan kontrolleri sonrası, bacak üst ön kasında kısmi yırtık tespit edildi.
Şilili futbolcunun yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
Fenerbahçe'nin Şilili sağ beki Mauricio Isla sakatlandı.
Sarı-lacivertli kulüpten alınan bilgiye göre, sabah antrenmanında ağrıları olan Isla'nın yapılan kontrolleri sonrası, bacak üst ön kasında kısmi yırtık tespit edildi.
Şilili futbolcunun yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
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