Trabzonspor, Ekuban'ın 3 gol attığı maçta AEK'yı mağlup etti

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında konuk olduğu Yunanistan temsilcisi AEK'yı 3-1 yenen Trabzonspor, rövanş müsabakası öncesi önemli bir avantaj sağladı.

Karşılaşmanın hemen başında yenik duruma düşen bordo-mavililer, ardından penaltı kaçırdığı maçta Ekuban ile bulduğu gollerle ilk yarıyı 2-1 önde kapamayı başardı.

İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Karadeniz ekibi, Ekuban'ın "hat-trick" yaptığı müsabakadan 2 farklı galibiyetle ayrılarak, 29 Ağustos'ta Trabzon'da oynanacak rövanş öncesi büyük avantaj elde etti.

BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Trabzonspor, geçen sezon 26 Şubat'ta Ziraat Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor karşısında aldığı 3-1'lik yenilginin ardından mağlubiyet yaşamadı.

Bordo-mavililer, son 15 resmi karşılaşmada 10 galibiyet, 5 beraberlik elde ederken, 177 gündür de yenilgi görmedi.

EKUBAN 'HAT-TRİCK' YAPTI

Trabzonspor'un Ganalı oyuncusu Caleb Ekuban, UEFA Avrupa Ligi'nde 3. maçında 4. golünü kaydetti.

AEK filelerini 3 kez havalandıran bordo-mavili futbolcu, Sparta Prag ile oynanılan ilk maçta da 1 gol atmıştı.

Ganalı futbolcu, Trabzonspor formasıyla ilk kez "hat-trick" yapmayı başardı.

50. GALİBİYETİNİ ALDI

Trabzonspor, AEK maçını kazanarak Avrupa kupalarındaki 50. galibiyetini elde etti.

Bordo-mavililer, Avrupa kupalarındaki 128. karşılaşmasına Yunan ekibi karşısında çıkarken, 50. kez galip gelmeyi bildi. Avrupa'da çıktığı 33 maçtan beraberlikle ayrılan Karadeniz ekibi, 45 maçta ise rakiplerine boyun eğdi.