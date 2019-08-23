Trabzonspor, Ekuban'ın 3 gol attığı maçta AEK'yı mağlup etti

İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Karadeniz ekibi, Ekuban'ın "hat-trick" yaptığı müsabakadan 2 farklı galibiyetle ayrılarak, 29 Ağustos'ta Trabzon'da oynanacak rövanş öncesi büyük avantaj elde etti.
BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR
Trabzonspor, geçen sezon 26 Şubat'ta Ziraat Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor karşısında aldığı 3-1'lik yenilginin ardından mağlubiyet yaşamadı.
Bordo-mavililer, son 15 resmi karşılaşmada 10 galibiyet, 5 beraberlik elde ederken, 177 gündür de yenilgi görmedi.
EKUBAN 'HAT-TRİCK' YAPTI
Trabzonspor'un Ganalı oyuncusu Caleb Ekuban, UEFA Avrupa Ligi'nde 3. maçında 4. golünü kaydetti.
AEK filelerini 3 kez havalandıran bordo-mavili futbolcu, Sparta Prag ile oynanılan ilk maçta da 1 gol atmıştı.
Ganalı futbolcu, Trabzonspor formasıyla ilk kez "hat-trick" yapmayı başardı.
50. GALİBİYETİNİ ALDI
Trabzonspor, AEK maçını kazanarak Avrupa kupalarındaki 50. galibiyetini elde etti.
Bordo-mavililer, Avrupa kupalarındaki 128. karşılaşmasına Yunan ekibi karşısında çıkarken, 50. kez galip gelmeyi bildi. Avrupa'da çıktığı 33 maçtan beraberlikle ayrılan Karadeniz ekibi, 45 maçta ise rakiplerine boyun eğdi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)