Galatasaray, Ozornwafor'u Almeria'ya kiraladı

Galatasaray, Nijeryalı defans oyuncusu Valentine James Ozornwafor'u Almeria'ya kiraladı.

Sarı-kırmızılı kulübün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) transferle ilgili yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Valentine James Ozornwafor'un 2019-2020 futbol sezonu sonuna kadar Union Deportiva Almeria Kulübü'ne geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre Union Deportiva Almeria Kulübü, Şirketimize 2019-2020 sezonu için net 200 bin euro geçici transfer ücreti ödeyecek olup 31.05.2020 tarihine kadar net 1 milyon 850 bin euro transfer bedeli ile oyuncuyu satın alma opsiyonuna sahiptir. Yapılan anlaşmaya göre Union Deportiva Almeria Kulübü satın alma opsiyonunu kullanır ve ileride oyuncunun satışını gerçekleştirirse, satış karının yüzde 20'sini şirketimize ödeyecektir" ifadeleri yer aldı.