Eskişehirspor'a 90 bin liralık haciz

Eskişehirspor, mali kriz ve transfer yasağının yanı sıra lige -6 puanla başlarken, bu kez de haciz şoku yaşadı. Eski bir çalışan 90 bin liralık alacağına karşın kulübün spor aletleri, televizyon ve bilgisayarlarını haczetti.

TFF 1’nci Lig ekiplerinden Eskişehirspor’da bir dönem çalıştıktan sonra ayrılan mali müşavir Baki Dündar, 90 bin liralık alacaklarına karşılık kulübe polis eşliğince icra memurları gönderdi.

Vali Hanefi Demirkol Tesisleri’nde inceleme yapan icra memurları, futbolcuların kullandığı spor aletlerinin yanı sıra televizyon ve bilgisayara haciz koyarak kamyonlara yükletti.

Avukat Mualla Dündar, "İcra takibi kesinleştiği için biz diğer bütün alacaklılar gibi yasal yollara tevessülle hukuki haklarımızı kullanmak amacıyla ve kaydıyla buraya geldik. Bunu icra müdürleri ve memurları da bilir. Alacak oranında bizim mal haciz etmemiz mevcut. Ben bunu tekrar söyleyeyim insanların kişisel meselesi değil bu. Eskişehirspor ile alakalı kişisel bir durum mevcut değil" dedi.

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Eskişehirspor Kulübü Asbaşkanı Mustafa Topkaya ise mali durumun ortada olduğunu belirterek şunları söyledi:

"İcra memuru ile beraber alacaklının vekili de şu an burada. Kanunen icra takibi de başlattı. Alacağı vardır haciz işlemini yapıyor. Ama tabi Eskişehirspor tüm şehrin ortak manevi değeri. Bu haczin yapılmış olması normal şartlarda Eskişehir halkının tamamını ilgilendiren bir camiada yapılmış olması tabi üzücü. Kulübün mali durumu ortada. Kulüpte biz elimizden geldiğince futbol takımındaki futbolcu alacaklarını da karşılamaya çalışıyoruz ama yani bugüne kadar mevcut alacaklılarla ilgili ilk defa haciz gelmiyor birçok defa haciz geldi."