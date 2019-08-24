Antalyaspor'un bilet geliri Emine Bulut'un kızına

Antalyaspor Kulübünün, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Antalyaspor'umuzun, Yukatel Denizlispor ile oynayacağı karşılaşmanın tüm bilet gelirini Emine Bulut'un kızının geleceği için kullanılmak üzere bağışlıyoruz. Sen bize emanetsin. Artık senin kırmızı-beyaz bir ailen var. Biz Antalyaspor'uz. Ölmek istemiyoruz. Kadın cinayetlerini durduracağız."
🙏 Y. Denizlispor ile oynayacağımız karşılaşmanın tüm bilet gelirini #EmineBulut’un kızının geleceği için kullanılmak üzere bağışlıyoruz.— Antalyaspor (@Antalyaspor) August 24, 2019
Sen bize emanetsin.
Artık senin kırmızı-beyaz bir ailen var.#BizAntalyasporuz#Ölmekİstemiyoruz#KadınCinayetleriniDurduracağız pic.twitter.com/QSQ4LOBPJj
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