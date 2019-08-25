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15:34 25 Ağustos 2019
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    Spor

    Ronaldo’nun kız arkadaşı ilişkilerinin bilinmeyen yönlerini anlattı: Her daim iç çamaşırlarımla uyurum

    Spor
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    Portekizli ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo’nun model kız arkadaşı Georgina Rodriguez, Juventuslu yıldız ile aralarındaki romantik ilişkiyi korumak için neler yaptığını İngiliz basınına anlattı: “İlişkilerde baştan çıkarmanın ve hayal kurmanın yeri çok önemlidir. Her daim iç çamaşırlarımla uyurum. Seksi iç çamaşırlarını tercih ediyorum.”

    Hakkında yöneltilen tecavüz suçlaması nedeniyle açılan soruşturma boyunca hep Portekizli futbol yıldızı erkek arkadaşının yanında yer alan Rodriguez İngiliz The Sun gazetesine yaptığı açıklamalarda, “Bu denli meşhur birisinin partneri olmak kolay değil, ancak bana ne verirlerse versinler bunu değiştirmek istemezdim” dedi.

    “Ona karşı hislerim her şeyden, her tür baskıdan daha güçlü. Beraber daha güçlüyüz. Aramızda karşılıklı bir hayranlık mevcut” diye devam eden Rodriguez, “Ancak ilişkilerde baştan çıkarmanın ve hayal kurmanın yeri çok önemlidir. Her daim iç çamaşırlarımla uyurum. Seksi iç çamaşırlarını tercih ediyorum” açıklamasını yaptı.

    'ERKEĞİNİZİ ÇOK MUTLU EDİYOR'

    Cristiano Ronaldo, Temmuz 2019'da MARCA Efsane Ödülü'nü alırken hayat arkadaşı Georgina Rodriguez ile poz verdi.
    © REUTERS / JUAN MEDINA
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    Son zamanlarda iç çamaşırı markası Yamamay’ın yeni reklam kampanyasıyla manşetlerde yer alan Rodriguez, “İç çamaşırıyla uyumak hem rahat hem seksi hem de romantik. İhtiyaç duyulabilecek her şeyi içeriyor ve erkeğinizi de çok mutlu ediyor” diye ekledi.

    'HER İKİMİZ İÇİN DE İLK GÖRÜŞTE AŞKTI'

    Cristiano Ronaldo
    © REUTERS / Dylan Martinez
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    Alana isminde bir kız çocukları olan çiftin 2016’da tanışmasına olanak veren Ronaldo’nun modaya düşkünlüğü olmuş. Rodriguez’in anlattığına göre çift, Ronaldo’nun Real Madrid’de oynadığı o dönemde bir Gucci mağazasında tanışmış: “İlk tanışmamız, satış asistanı olarak çalıştığım Gucci’de gerçekleşti. Günler sonra birbirimizi yeniden başka bir markanın etkinliğinde gördük. İş ortamımın dışında, rahat bir havada ilk kez konuşmamız da o zamana denk geliyor. Hissettiğimiz şey, her ikimiz için de ilk görüşte aşktı.”

    'YAŞASIN KIVRIMLAR VE GERÇEK BEDENLER'

    Cristiano Ronaldo MARCA Efsane Ödülü'nü aldığı törende
    © REUTERS / JUAN MEDINA
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    Diğer taraftan Rodriguez, yer aldığı yeni iç çamaşırı reklamı kampanyasıyla kadınlara, ‘her ne beden olurlarsa olsunlar kendi bedenleri hakkında pozitif düşüncelere sahip olmaları’ için yardım etmek istediğini söyledi: “Küçük bir kezken çok zayıftım ve hep şişmanlamak isterdim. Şimdiyse güzel olmak için ince olmanız gerektiği söyleniyor. Bense şöyle diyorum: Yaşasın kıvrımlar ve gerçek bedenler. Yaşasın beyaz olmayan ve farklı beden tiplerine sahip olan kadınlar!”

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