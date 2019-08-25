Ronaldo’nun kız arkadaşı ilişkilerinin bilinmeyen yönlerini anlattı: Her daim iç çamaşırlarımla uyurum

Hakkında yöneltilen tecavüz suçlaması nedeniyle açılan soruşturma boyunca hep Portekizli futbol yıldızı erkek arkadaşının yanında yer alan Rodriguez İngiliz The Sun gazetesine yaptığı açıklamalarda, “Bu denli meşhur birisinin partneri olmak kolay değil, ancak bana ne verirlerse versinler bunu değiştirmek istemezdim” dedi.
Cristiano Ronaldo's girlfriend Georgina Rodriguez opens up on relationship with starhttps://t.co/I4rw66RClN— Irish Daily Mirror (@IrishMirror) August 25, 2019
“Ona karşı hislerim her şeyden, her tür baskıdan daha güçlü. Beraber daha güçlüyüz. Aramızda karşılıklı bir hayranlık mevcut” diye devam eden Rodriguez, “Ancak ilişkilerde baştan çıkarmanın ve hayal kurmanın yeri çok önemlidir. Her daim iç çamaşırlarımla uyurum. Seksi iç çamaşırlarını tercih ediyorum” açıklamasını yaptı.
'ERKEĞİNİZİ ÇOK MUTLU EDİYOR'
'HER İKİMİZ İÇİN DE İLK GÖRÜŞTE AŞKTI'
¿Qué os parece la faceta de bailarina de la novia de Cristiano Ronaldo? https://t.co/bpFaMrk8jI— Trendencias (@trendencias) August 20, 2019
'YAŞASIN KIVRIMLAR VE GERÇEK BEDENLER'
Georgina Rodriguez, the girlfriend of superstar footballer Cristiano Ronaldo looked all stunning as she stripped off for a new campaign with lingerie brand, Yamamay. #CristianoRonaldo #GeorginaRodriguez #Yamamay https://t.co/sTKY8incYe pic.twitter.com/yf5VNW1Xgc— paddicity (@paddicitytv) August 21, 2019
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)