Terim'den Falcao açıklaması

Sarı Kırmızılıların evinde Konyaspor'la 1-1 berabere kaldığı maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yılan hikayesine dönen Falcao transferiyle ilgili açıklamalar yaptı.

Fatih Terim Monaco'dan Radamel Falcao'nun transfer edilmesi ihtimaliyle ilgili şunları söyledi:

"Tabii konu hep Falcao, ama ben başka şeyler söylemek istiyorum.

Yönetim kurulumuzun bu işte elinden gelen her şeyi yaptığını görüyorum, ama bazen olmuyor.

Olmamasının sebepleri var. En başta UEFA'nın yaptırımları var arkadaşlar. Canımız yanıyor.

Galatasaray'ın geleceği ve ekonomisine dikkat etmek lazım. Ben böyle dediğim zaman 'hoca Falcao'yu istemiyor' deniyor.

Falcao'yu istemeyecek hoca var mı? Ama Galatasaray'ın geleceğini de düşünmek zorundayız. Bu benim için önemli.

Bana Falcao denildiği zaman, ben, bir stoper daha var mı? Bir orta saha var mı, diyorum.

Ben Galatasaray'ın geleceğini düşünmek zorundayım. Olursa ilk biz söyleriz. Her gün bir yere gidiyor, geliyor zaten."