Kripto para alım satım platformu, Yeni Malatyaspor'un isim sponsoru oldu

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, yeni sezon öncesinde isim sponsorunu değiştirdi ve kripto para alım-satım platformu olan BTCTurk ile anlaşmaya vardı.

Hürriyet Gazetesi'nden Ceyhun Kuburlu'nun haberine göre, taraflar arasında imzalanan anlaşma kapsamında Yeni Malatyaspor, 1 yıl için 5 milyon liraya yakın bir parayı kasasına koyacak. Ayrıca anlaşma süresince kulübün yeni adı ise BTCTurk Yeni Malatyaspor olacak.Böylece Süper Lig tarihinde ilk kez bir takım, kripto para dünyasından bir platform ile sponsorluk anlaşması imzalamış oldu.