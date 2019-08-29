Herkes Zenit'i istiyor

Monaco'da TSİ 19.00'da gerçekleştirilecek UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimine, kuraya 1. torbadan katılacak Zenit, esprili bir yaklaşım sergiledi.
Rusya Premier Ligi'nin son şampiyonu Zenit, Twitter'daki İngilizce hesabından kulüp profil bilgisini 'Şampiyonlar Ligi kurasında herkesin istediği kulüp' şeklinde değiştirdi.
Zenit'in yanı sıra Liverpool, Chelsea, Manchester City, Barcelona, Manchester City, Juventus, Bayern Münih ve PSG, Şampiyonlar Ligi kura çekimine 1. torbadan katılacak.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)