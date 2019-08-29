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18:09 29 Ağustos 2019
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    Kocaelispor'un 10 yıldır devam eden transfer yasağı kaldırıldı

    © DHA /
    Spor
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    İki kere Türkiye Kupası’nı müzesine götüren Kocaelispor Kulübü, 10 yıldır devam eden transfer yasağı sorununu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin verdiği destekle çözüme kavuşturdu. Yeşil-siyahlı ekipte transfer yasağının kaldırılmasıyla anlaşma sağlanan futbolcuların yakın dönemde kulübe imza atması bekleniyor

    Kocaelispor Kulübü, 10 yıldır devam eden transfer yasağının kaldırıldığını duyurdu. Oyuncularına yapması gereken ödemeler, finansal borçlar, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) primleri ve vergi borçları nedeniyle 10 yıl önce transfer yasağı alan Kocaelispor'un; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen destekle borçların ödenmesi ve yapılandırılmasıyla transfer yasağı son buldu.

    Trabzonspor
    © Fotoğraf : DHA
    FIFA, Trabzonspor'un transfer yasağını kaldırmadı
    İzmit'te bir otelde düzenlenen basın toplantısına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaelispor Kulübü Başkanı Hüseyin Üzülmez, kulüp yöneticileri ve taraftar grupları katıldı. 

    Toplantıda söz alan Kocaelispor Kulübü Başkanı Hüseyin Üzülmez, kulübün çok zorlu bir süreçten geçtiğini belirterek, “Sanayicilerimiz, tüccarlarımız biraz destek verdi. Kocaelispor taraftarları manevi destekleriyle destek verdi, ailelerimizin desteği çok önemliydi. Yönetim kurulumuz bu süreçte çok özverili çalıştı, büyük fedakarlıklar yaptı. Ümitsiz durumlara düştüğümüz oldu ama 10 yıllık siyasi hayatımı ve yaklaşık 35 yıllık ticari hayatımda birçok problemle karşılaştım ama Kocaelispor kulübüyle ilgili karşılaştığım bu süreç gerçekten en yıpratıcı süreç oldu. Çok şükür bugün beklediğimiz şeyi elde ettik ve bugün sizin karşınıza Kocaelispor’un 10 yıllık transfer yasağı esaretini bitirmiş, hem vergi dairesi hem de SGK ile ilgili borçlarını ödemiş ve yapılandırmış şekilde Türkiye liglerindeki kulüplerin, bütün profesyonel liglerdeki kulüplerin belki de yüzde 10’ununda olan temizlikte bir kulüp olarak karşınıza çıkmış bulunuyoruz” dedi.

    Trabzonspor
    © AA / Metin Pala
    Trabzonspor'un transfer yasağı kaldırıldı
    'BU ÖDEME KAMU KAYNAĞI İSRAFI OLARAK GÖRÜLMESİN'

    Kocaelispor Kulübü’ne yaptıkları ödemenin bir kamu israfı olarak değil kentin marka değerine yapılan yatırım olarak nitelendirdiklerini ifade eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, şöyle konuştu:

    "Önümüzdeki sürece bakmak ve şu anda transferle ilgili yasağı ortadan kaldırmak gerekiyordu ve biz bir karar alarak, elimizi taşın altına koyarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait şirketlerden bir sponsorluk anlaşması yapma kararı aldık ve meselenin önemli bir kısmı da o yolla halledilmiş oldu. Yaklaşık 8 milyon lira civarında bir desteği Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocaelispor’a verdik. Bunu kamuoyunun bilmesini isterim. Bu kamu kaynağı israfı olarak da değerlendirilmesin, bu Kocaeli’nin gelecekteki marka değerine katkı sağlayacaktır. Kocaelispor bu kentin bir marka değeridir, Kocaeli bir marka olacaksa Kocaelispor buna katkı sağlayacaktır.

    Bazı kentler vardır ismini andığınızda şehirden mi yoksa futbol takımından mı bahsedersiniz bilinmez, örneğin Barselona demiştim. Bu manada Kocaelispor’un Süper Lig’de oynaması bu kent için inanılmaz bir tanıtım vesilesi olacaktır. Bu kentin hiçbir reklam bütçesiyle yapamayacağınız tanıtımını bir Süper Lig takımıyla yapma imkanınız var bu noktadan bakarak, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak böyle bir sorumluluğun altına girmeyi doğru buldum ve böyle bir karar verdim. Kamu kaynağının israfı olarak görmüyoruz, Kocaeli kentinin tanıtımına katkı olarak görüyoruz bu kaynağın harcanmasını.

    Etiketler:
    Süper Lig, Yasak, Transfer, Kocaelispor
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