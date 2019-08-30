Ronaldo'dan Messi açıklaması: Aynı sahneyi 15 yıldır paylaşıyoruz, futbol tarihinde bir daha yaşanır mı bilmiyorum

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin bu sezonki en iyi oyuncusu seçildi. En iyi oyuncu ödülü Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ve Virgil Van Dijk arasından yapılan seçimle belirlendi.

Liverpool'un yıldız savunmacısı Virgil Van Dijk, Şampiyonlar Ligi'nin en iyi oyuncusu seçilirken, geceye Ronaldo'nun Messi ile aralarındaki rekabet hakkında yaptığı açıklamalar damgasını vurdu.

"MESSİ'YLE HENÜZ BİR AKŞAM YEMEĞİ YEMEDİK FAKAT YİYECEĞİMİZİ UMUYORUM'



Messi ile yıllardır güzel bir yarış içinde olduğunu belirten Ronaldo şu sözleri söyledi:

"Messi ile bu sahneyi 15 yıldır paylaşıyoruz. Aynı iki oyuncu, aynı sahnede. Bu futbol tarihinde bir daha yaşanır mı bilmiyorum. İyi bir ilişkimiz var. Henüz birlikte bir yemek yemedik fakat yakında yiyeceğimizi umuyorum.

Ronaldo: "We've not had dinner together yet, but I hope in the future!" 😃@Cristiano & Messi at the #UCLdraw 🤜🤛 pic.twitter.com/KOFY8680tU — #UCLdraw (@ChampionsLeague) August 29, 2019

'BİRBİRİMİZİ DAHA İYİ OLMAYA İTTİK'



"15 yıl boyunca iyi bir savaş verdik. O beni daha iyi bir futbolcu olmaya itti, ben de onu ittim. Futbol tarihinin bir parçası olmak çok güzel bir şey. Ben o tarihte varım, Messi de var".