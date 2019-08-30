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    Futbol Topu

    Türkiye, amatör futbolda Avrupa'da 1 numara

    Spor
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    Türkiye, kadroları hiç profesyonel olmamış ve profesyonel liglerde oynamamış amatör futbolculardan kurulu takımların mücadele ettiği UEFA Bölgeler Kupası sıralamasında birinci sıraya yükseldi.

    Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre UEFA Bölgeler Kupası sıralaması, takımların son üç şampiyonada elde ettiği sonuçlar dikkate alınarak hazırlandı. UEFA, Almanya'da 18-26 Haziran'da düzenlenen son turnuvanın ardından 2020-2021 dönemi için 39 üye ülkesini kapsayan sıralamayı açıkladı.

    Türkiye'nin ilk Afrikalı amatör futbol takımı yolda
    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye'nin ilk Afrikalı amatör futbol takımı yolda

    Türkiye, 2018-2019 sezonunda oynadığı maçlarda topladığı 5.000 puanla son üç sezonda 14.333 puana ulaşıp 1. sırada yer aldı. Ay-yıldızlıları 14.000 puanla Hırvatistan ve 12.667 puanla İrlanda Cumhuriyeti takip etti.

    TFF'nin 14 bölgesinden çıkan amatör takım karmalarının mücadelesinde şampiyon olan karma, Türkiye'yi UEFA Bölgeler Kupası'nda temsil etme hakkı kazanıyor.

    Türkiye 2014-2015 sezonunda Ankara Karması, 2016-2017 ve 2018-2019 sezonlarında ise İstanbul Karması tarafından temsil edildi. Her üç şampiyonada da finallere kalan karmalar, bronz madalya kazanmıştı.

    'SIRA AVRUPA ŞAMPİYONLUĞUNA GELDİ'

    TFF İcra Kurulu Üyesi ve Amatör İşler Kurulu Başkanı Ali Düşmez, Türkiye'nin Avrupa şampiyonluğunu hedeflediğini belirtti.

    Futbol
    © AA /
    Futbol kulüplerinin vergileri amatör branşlara aktarılacak

    Türkiye'de amatör futbol kültürü oluşturmak için çalıştıklarını aktaran Ali Düşmez, "Türkiye'de 24 bin civarı takımda 315 bini geçen amatör lisanslı futbolcu, 100 bini aşkın maçta samimi duygularla futbol oynuyor. Türkiye'nin UEFA sıralamasında 1 numaraya yükselmesi, bu samimi futbol sevdalılarının istikrardan doğan başarısıdır. Bu başarının 2020-2021 UEFA Bölgeler Kupası'nda şampiyonlukla taçlanacağından eminim. Avrupa sıralamasında birinciyiz. Daha önce biz üç bronz aldık, bir şampiyonluk kupamız eksik. Son finallerde ev sahibi Almanya'ya şanssız bir golle yenilerek finali kaçırdık. Sıranın Avrupa şampiyonluğuna geldiğine inanıyorum. Bunun altyapısını oluşturmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

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    Etiketler:
    Futbol, UEFA, Türkiye
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