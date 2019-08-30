Reynmen, A Milli Basketbol Takımı için şarkı yaptı

Derdim Olsun ve Ela isimli şarkılarıyla uzun süre gündemde kalan sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş, 2019 FIBA Basketbol Dünya Kupası öncesinde Milli Takım'ın resmi sponsoru Petlas için bir şarkı yaptı.
El Ele isimli şarkının sözlerini Efe Uygaç yazdığı, müziğinde ise Hürkan Hugola Gugen imzası bulunuyor. Şarkı YouTube'da kısa sürede 500 bin izlendi.
El Ele isimli şarkının sözleri şöyle:
"Dağları taşları izbe yamaçları
En sert kışları aştık geldik
Yerlere göklere puslu denizlere
Sığmadık engine taştık geldik
Dertleri aşkları nice gözyaşları
Hepsini geride bıraktık geldik
Kırmızı akları onca savaşları
Hepsini tarihe yazdık geldik
Bir kere on kere yüz kere bin kere El ele el ele Türkiye
Bir kere on kere yüz kere bin kere El ele el ele Türkiye."
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