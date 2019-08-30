Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı: İki futbolcu ilk kez takımda

29 oyuncunun yer aldığı kadro şu şekilde:
Kaleci: Mert Günok, Sinan Bolat, Gökhan Akkan, Uğurcan Çakır
Defans: Mehmet Zeki Çelik, Nazım Sangaré, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Yıldırım Mert Çetin, Umut Meraş, Emre Kılınç
Orta saha: Cengiz Ünder, Efecan Karaca, Abdulkadir Parmak, Dorukhan Toköz, Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci, Oğuzhan Özyakup, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Yunus Mallı, Yusuf Yazıcı, Deniz Türüç, Hakan Çalhanoğlu
Forvet: Cenk Tosun, Güven Yalçın, Enes Ünal, Kenan Karaman
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)