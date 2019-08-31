Galatasaray, Kayserispor deplasmanında kazandı: Maçta 5 gol, 5 kırmızı kart çıktı

Süper Lig’in 3. haftasında Galatasaray deplasmanda, İstikbal Mobilya Kayserispor’u 3-2 mağlup etti. Karşılaşmada Kayserispor’da 3, Galatasaray’da 1 oyuncu ve teknik heyetten Ümit Davala kırmızı kart gördü.

İLK YARI

28. dakikada sol kanattan gelişen Kayserispor atağında, Yasir Subaşı’nın ceza sahasına gönderdiği topa savunma oyuncularının arasında iyi yükselen Adebayor’un kafa vuruşunda Muslera meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.

30. dakikada Kayserispor yarı alanın ortalarında topla buluşan Mariano’nun sağ çaprazdan sol ayakla kaleye gönderdiği etkili şutta, meşin yuvarlak az farkla kale direğinin üzerinden auta çıktı.

37. dakikada Kayserispor öne geçti. Kendi yarı alanından çıkmaya çalışan Galatasaray’da Mariano’dan gelen topu kalecisine göndermek isteyen Luyindama’nın hatalı geri pasında meşin yuvarlak Kayserisporlu Henrique’de kaldı. Ceza yayında topla buluşan Henrique, ceza sahasına girdikten sonra öne çıkan kaleci Muslera’dan sıyrılıp yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

44. dakikada sağ kanatta gelişen Kayserispor atağında Lopes’in ceza sahasına gönderdiği pasla altıpas üzerinde topla buluşan Umut Bulut’un kontrol edemediği meşin yuvarlak kalecide kaldı.

45+1. dakikada Diagne’nin kafayla indirdiği topla ceza sahası önünde buluşan Mariano’nun sağ çaprazdan kaleye gönderdiği şutta, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

Karşılaşmanın ilk devresini 1-0 Kayserispor önde tamamladı.

İKİNCİ YARI

49. dakikada ceza sahasında Mensah’ın ortasında meşin yuvarlağı uzaklaştırmak isteyen Luyindama’nın vuruşunda top Mensah’ta kaldı. Önündeki rakibi geçen Mensah’ın altıpas sağ çaprazından kale gönderdiği şutta top auta gitti.

59. dakikada sağ kanattan gelişen Galatasaray atağında Emre Mor’dan seken topla buluşan Feghouli’nin sağ çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutta kaleci Lung sağına gelen topu kurtarmayı başardı. Lung’dan dönen topu iyi takip eden Babel meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. VAR incelemesi sonucu Babel’in ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.

64. dakikada sol kanattan Feghouli’nin ortasına penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Babel’in kafa vuruşunda top Abdennour’un koluna çarptı. VAR incelemesi sonucu maçın hakemi Mustafa Öğretmenoğlu, penaltıya hükmetti. 66. dakikada penaltıyı kullanan Belhanda, kaleci Lung’un sağından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.

Maçın 54. dakikasından sarı kartı bulunan Abdennour, penaltı pozisyonunda da sarı kart görüp ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

71. dakikada Feghouli’nin ara pasında savunmanın arkasına sarkan Emre Mor’un ortasında altıpas içerisinde topu alan Babel meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. VAR incelemesi sonucu pozisyonda ofsayt olduğuna karar verildi.

74. dakikada Kayserispor sahada 9 kişi kaldı. 69. dakikada sarı kart gören Henrique, 74. dakikada ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

87. dakikada ceza sahasında Babel’in kaleye gönderdiği şutta Mert Kula’ya da çarpan top kaleci Lung’u yanıltarak ağlarla buluştu: 1-2.

89. dakikada Emre Mor 1 dakika içerisinde iki farklı pozisyonda peş peşe gördüğü sarı kartlarla ikici sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

90+1 dakikada sol kanattan Bilal Başacıkoğlu’nun kullandığı serbest vuruşta savunmada oyuncuların arasından iyi yükselen Umut Bulut’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 2-2.

90+5. dakikada Kayserispor sahada 8 kişi kaldı. 90+4. dakikada sarı kart gören Umut Bulut, 1 dakika sonra ikinci sarı kart ve ardından kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.

90+9. dakikada Feghouli’nin sol kanattan ceza sahasına gönderdiği pasta altıpas önünde topu alan Adem Büyük, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-3.

🦁 Adem Büyük 90+9'da galibiyeti getirdi! ⚽️ pic.twitter.com/yFgwbACYr5 — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 30, 2019

​Hakeme itirazlarından dolayı Galatasaray Yardımcı Antrenörü Ümit Davala, kırmızı kart görerek kulübeden gönderildi.

© AA / Kırmızı kartların havada uçuştuğu maç, gergin bir şekilde sona erdi.

KAYSERİSPOR BAŞKANI:BU İŞ BURADA BİTMEYECEK

Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, Galatasaray maçının yönetimini eleştirerek "Bu olanlardan dolayı vebali olanları vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum. Ama bu iş burada bitmeyecek diyorum." dedi.

Bedir, İstikbal Mobilya Kayserispor-Galatasaray maçının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Galatasaray'ın iki maçta bir puan aldığını hatırlatarak alınan sonucun çok normal olduğunu söyledi.

"Galatasaray buradan mutlaka galip gelmeliydi" diyen Bedir, şunları kaydetti:

"Ama sahada ama dışarıda ama başkasının yardımıyla galip gelmeliydi. İki gol atan oyuncumuz cezalandırıldı. 'Niye Galatasaray'a gol attınız?' diye. İnce ince ne olduğunu hepimiz gördük. İlk sarı kartlarda cömert davranılarak, ikinci sarı kartların haklılığını gösterdi. Emre Mor'u niye attı anlamadım. Dengelemek uğruna. Skoru aldıktan sonra Emre'yi attı. Bu arada verdiği penaltı, kartlar, goller ve vermediği goller, söylenecek hiçbir şey yok. Dün İstanbul'da MHK Başkanımız Zekeriya Alp Bey bizlere bir sunum yaptı. Yeni bir başlangıç yaptığımızı söyledi. Bundan sonra çok daha dikkatli olacağımızı söyledi. Ben Zekeriya Başkan'ın dürüstlüğüne inanıyorum. Ama böyle bir şekilde 'yeni' başlayacaksa bu lig bitmez. Bu ligin böyle devam etmesi mümkün değil".



FATİH TERİM: İZAH ETMESİ ÇOK ZOR BİR MAÇ OYNADIK

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'de İstikbal Mobilya Kayserispor'la çok enteresan bir maç oynadıklarını söyledi.

© AA / Fatih Terim: İzah etmesi çok zor bir maç oynadık. Bu karşılaşmayı tek başına futbolla açıklamak yetersiz kalır.

Tüm bu yaşananların geçen senenin devamı olduğunu savunan Terim, "Esasında bunun için geçen seneye bakmak lazım. Bugün Galatasaray ile ilgili lehine bir şey var ise lütfen çıkıp söylesinler. Bülent Yıldırım ve Serkan Çınar gibi iki hakem alındı. İş oradan başladı" dedi.

Terim, şunları kaydetti:

"İnsan emeğini, alın terini, çıkar ve kötülük ittifakına yem eden kim varsa elbette karşılığını birgün alacaktır. Bu iki hakem de itibarlı hakemlerdir ama siz bunu böyle hazırlarsanız. Geçen seneden itibaren düşmanlar bizim adımıza dost oldular. Galatasaray'ın yalnızlaştırılmasına yönelik bir algı süratle yapılıyor. Ancak geçen sene ben hatırlarsanız 'organize ama amatör bir kötülük var' demiştim. Herhalde benim amatör lafıma alınmış olacaklar ki bu sene çok profesyonel hamleler görüyoruz. Galatasaray camiasına sesleniyorum. Bunun karşısında bütün olmak lazım. İçeride sıkıntıya sebebiyet vermeden dışarıya bir bütün halinde karşı durmalıyız. Bakın tüm maçlara. Bugün mesela maçta Galatasaray adına bir şey yok ama öyle bir şey var ki, emek boşa, bu kadar mesai, ömür tüketme, fedakarlık, mücadele boşa sayılıp başka algılar oluşturulmaya çalışılıyor".