Büyük kaza sonrası Formula 2 yarışı iptal edildi

Formula 2'de cumartesi günü yapılan yarışta büyük bir kaza yaşandı ve yarış iptal edildi.

Yarışın ikinci turunda Raidillon'da aracının kontrolünü kaybeden Guliano Alesi spin attı ve Anthoine Hubert, rakibinden kaçınmaya çalışırken bariyerlere çarptı. Darbenin etkisiyle Hubert'in aracı piste geri savruldu ve Alfa Romeo Formula 1'in genç sürücüsü Juan Manuel Correa, Hubert'e çok yüksek hızda çarptı.

Kazadan sonra her iki aracın da ikiye bölündüğü görüldü. Kazadan kısa bir süre sonra olay yerine sağlık ekipleri geldi.

Hele heftige crash tijdens F2 in Spa. 😮😢 Toevallig live gefilmd. pic.twitter.com/fwVmS67vLp — Marcel van Leest (@ThomasRutger) August 31, 2019

​Tekrarlarda Giuliano Alesi'nin Kemmel Düzlüğü'nün sonunda aracını kenara çektiği görülüyordu.

Marino Sato da olaya karışan isimlerden birisiydi. Şampiyona lideri Nyck de Vries yarışa pole pozisyonundan başlarken, ilk turun ardından liderliğini korumuştu.

Sürücülerin durumu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.