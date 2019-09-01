'12 Dev Adam' Dünya Kupası'na zaferle başladı

Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı, Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası'ndaki ilk maçına Japonya karşısında çıktı.

Şanghay Oriental Spor Merkezi'nde E Grubu'nda Japonya ile karşılaşan A Milli Takım, sahadan 86-67 galip ayrıldı.

TÜRKİYE 86-67 Japonya

⚡️ Ersan İlyasova: 17 sayı 9 ribaund⠀

⚡️ Melih Mahmutoğlu: 17 sayı⠀

⚡️ Cedi Osman: 12 sayı⠀

⚡️ Furkan Korkmaz: 10 sayı⠀

⚡️ Buğrahan Tuncer: 7 sayı 7 asist⠀

⚡️ Semih Erden: 8 sayı 7 ribaund pic.twitter.com/rrSptgszHW — 12 DEV ADAM 🏀 (@12DevAdam) 1 сентября 2019 г.

​Türkiye A Milli Takımı, tarihinde ilk kez Japonya ile bir resmi müsabakada karşılaştı.

Türkiye, Japonya maçına Doğuş Balbay, Melih Mahmutoğlu, Cedi Osman, Ersan İlyasova, Semih Erden ilk beşiyle başladı.

Sakatlığı nedeniyle turnuva öncesi bazı antrenmanlarda yer alamayan Scottie Wilbekin, maç kadrosunda yer aldı.