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01:12 03 Eylül 2019
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    Transfer döneminin son gününde Galatasaray'dan KAP'a 4 bildirim

    © AA / Aytaç Ünal
    Spor
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    Galatasaray, Radamel Falcao ve Taylan Antalyalı'yla sözleşme imzaladı. Sarı-kırmızılılar Florin Andone ve Mario Lemina'yı da kiralık olarak transfer etti.

    Galatasaray'ın transferi için görüşmelere başlandığını duyurduğu Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao, İstanbul'a geldi.
    © AA /
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    Galatasaray Florin Andone ve Mario Lemina’yı kiralık olarak kadrosuna kattı. Transfer görüşmelerinde anlaşma sağlanan Radamel Falcao da 3 yıllık sözleşme imzaladı. Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu Taylan Antalyalı’nın da Sarı-kırmızılı takıma transfer olduğu açıkladı.

    Galatasaray, transfer görüşmeleri için İstanbul’a gelen Radamel Falcao ile anlaşma sağladı.

    Galatasaray’dan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderilen açıklamada, “Profesyonel Futbolcu Radamel Falcao Garcia Zarate ve Kulübü AS Monaco Football Club ile oyuncunun bedelsiz transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Futbolcuya, 2019-2020 sezonundan başlamak üzere 3 sezon boyunca net 5.000.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir” denildi.

    Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu Taylan Antalyalı da anlaşma sağlayan Galatasaray, 24 yaşındaki futbolcuya 4 milyon lira imza bedeli ödeyecek. Antalyalı, ilk yılda 2 milyon lira, ikinci yılda 2 milyon 200 bin lira, üçüncü yılda 2 milyon 500 bin lira ve dördüncü yılda 3 milyon lira kazanacak.

    © DHA /
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    Galatasaray, Premier Lig (İngiltere 1’inci Ligi) ekiplerinden Brighton’da forma giyen santrafor Florin Andone’yi 1 yıllığına kiraladı.

    Galatasaray’dan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirime göre, Brighton’a 700 bin Euro ödenecek. Andone’ye yapılacak ödemenin ise net 2 milyon 500 bin Euro olduğu açıklandı.

    Sözleşmeyi imzaladıktan Galatasaray Televizyonu’na konuşan Andone, “Aslında ilginç bir süreç oldu, Galatasaray’ın beni daha önceden istediğini biliyordum. 3-4 yıl önce Galatasaray’ın ilgisi vardı. Süreç çok hızlı gelişti, iki gün içerisinde her şey bitti. Burada olduğum için çok gururluyum” dedi.

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    Galatasaray, KAP’a saat 22.40 gönderdiği bir diğer açıklamada ise Southamptonlı Mario Lemina’yı satın alma opsiyonuyla kiraladığını duyurdu.

    Açıklamada, “Buna göre, futbolcunun kulübüne net 1.000.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Yapılan anlaşmaya göre 30.06.2020 tarihine kadar Şirketimizin net 16.000.000 Euro transfer bedeli karşılığında oyuncuyu satın alma opsiyonu bulunmaktadır. Futbolcuya ise 2019-2020 futbol sezonu için net 2.050.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir” ifadelerine yer verildi.

    Etiketler:
    Mario Lemina, Taylan Antalyalı, Florin Andone, Transfer, Radamel Falcao, Galatasaray
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