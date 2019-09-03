Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak: ‘Türkiye’yi terk etmeyi düşündüm’

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Radamel Falcao transferinin ardından açıklamalarda bulundu.

Transfer sürecinde çok yıprandığını söyleyen Albayrak, “Türkiye’yi terk etmeyi bile düşündüm” ifadelerini kullandı.

Transfer sürecinde Başkan Mustafa Cengiz’in kendisine çok destek verdiğini söyleyen Albayrak şöyle konuştu:

“Ben sözlerime başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Ben ve ailem çok zor günler yaşadık. Huzurlarınızda Sevgili Mustafa Cengiz Başkanımıza ve Yusuf Günay kardeşime bana her gün, her an verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum. Hakikaten aile düzenim bozuldu. Türkiye'yi terk etmeyi bile düşündüm. Çok acımasızca eleştirildim. Ben bu kulüpte çok uzun yıllar hizmet ettim, ömrüm olduğu müddetçe etmeye de devam edeceğim. Tekrar açık ve net şekilde söylemek istiyorum. Sevgili Mustafa Cengiz Başkanıma bana verdiği yetki ve her an verdiği destek için teşekkür ediyorum. Başkanım benim bu kadar arkamda durmasa bana yetki vermeseydi Falcao burada olmayabilirdi. Başkanıma ve Yusuf Günay'a teşekkür ediyorum”.