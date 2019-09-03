Galatasaray'ın yeni futbolcuları için düzenleyeceği imza töreninin biletleri satışa çıktı: 23 TL

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, yeni transferler için yarın saat 20:00'de Türk Telekom Stadı'nda imza töreni gerçekleştirileceği ifade edildi.
Saha içinde yapılacak imza töreninin sarı-kırmızılı taraftarlara açık olacağı aktarıldı. Kombine kart sahipleri ile GS Store'dan minimum 250 liralık alışveriş yapan taraftarların, imza törenine ücretsiz girebileceği kaydedildi.
Açıklamanın metni şöyle:
"Yeni transferlerimize en sıcak şekilde hoş geldin demek için tüm taraftarlarımızı tribüne bekliyoruz. Kombine sahibi tüm taraftarlarımız imza törenini ücretsiz olarak koltuklarının bulunduğu tribünde izleyebilecektir. Ancak etkinlik kombine devir işlemine kapalıdır. Ayrıca İstanbul’daki GSSTORE’lardan minimum 250 liralık alışveriş yapan taraftarlarımız imza törenine ücretsiz giriş hakkı kazanacaktır.
Not:
İmza töreninde meşale yakmak kesinlikle yasaktır. Stada giriş esnasında taraftarlarımızın üzerinde meşale, bozuk para, çakmak, kesici alet gibi yasaklı maddeler bulunması halinde bu maddelere el konulacaktır."
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