Türkiye A Milli Basketbol Takımı, ABD'yi salladı ama deviremedi: 93-92

Türkiye ve ABD, FIBA 2019 Basketbol Dünya Şampiyonası E Grubu 2. maçında Shanghai Oriental Sports Center'da karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın ilk çeyreği ABD'nin 26-21 üstünlüğüyle sona erdi. Karşılaşmanın 2. çeyreğinde de üstünlüğünü sürdüren ABD, devre arasına Türkiye karşısında 47-42 önde girdi. Türkiye'de ilk yarıda en skorer isim 15 sayıyla Ersan İlyasova oldu. Furkan Korkmaz ve Scott Wilbekin ise 7'şer sayı attı.

3. çeyrekte ABD'yi takibini sürdüren Türkiye A Milli Basketbol Takımı, 59-59'la maçı beraberliğe getirmeyi başardı. Kalan sürede öne geçmek için fırsatlar da yakalayan Türkiye, son periyoda 65-61 geride girdi.

Maçın bitimine 12.3 saniye kala Ersan İlyasova'nın basketiyle Türkiye maçta ilk kez 81-79 öne geçti. ABD, son saniyede Jason Tatum ile 3 sayılık atış denedi. Cedi Osman'ın faulünün ardından Tatum, kullandığı 3 serbest atışın 2'sini sayıya çevirdi ve normal süre 81-81 berabere tamamlandı.

Uzatma dakikalarının başlangıcında Türkiye 89-84 öne geçti.

Son 2 saniyeye 92-91 önde giren Türkiye, ABD'nin serbest atıştan bulduğu sayılara engel olamadı ve maçı 93-92 kaybetti.

'TARİHİ BİR GALİBİYET ALACAKTIK'

Türkiye A Milli Basketbol Takım'ın başantrenörü Ufuk Sarıca, maça dair değerlendirmesinde "Çok üzgünüm yani bir sürü maç kaybediliyor, kazanılıyor ama böyle bir günde ABD'ye karşı hak ettiğimiz galibiyeti almak istiyorduk" ifadesini kullandı.

Sarıca şöyle devam etti:

"Bizim için, buradaki takımdan bahsetmiyorum sadece gelişime açık bir takımdan kuruluyoruz. Tarihi bir galibiyet alacaktık. Faulü kaçıran Cedi 24, Furkan 22-23 yaşında. Bunlar da sahada bir yerlere yansıyor. Yine de konuştuklarımızı sahaya yansıtmak güzeldi. Japonya maçına göre daha rahattık. ABD ile oynuyorsunuz, kaybetseniz bile sıkıntınız olmuyor. Hiçbir maç oynanmadan kazanılmıyor diyorum ben oyunculara. Bunlar hep bir görüntü göstergedir.